Жодна з п’яти заяв Саакашвілі не була правдивою – Комітет виборців

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На думку експерта, популістська риторика Саакашвілі обумовлена створенням нової партії та бажанням отримати більше прихильників в Україні

Колишній голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі оперує неправдивою та маніпулятивною інформацією під час своїх публічних виступів. Такий висновок зробили експерти проекту «Дослівно», проаналізувавши інтерв’ю Саакашвілі на телеканалі NewsOne.

Для аналізу було відібрано кілька фактів, на які спирався політик під час виступу. З п’яти проаналізованих заяв колишнього чиновника три мали маніпулятивний характер, а ще дві виявилися неправдивими.

«Міхеїл Саакашвілі чудовий оратор, проте у своїх промовах він завжди був схильний до перебільшення. Особливо зараз, коли він втратив свій пост в Одеській області. Популістська риторика Міхеїла Саакашвілі також обумовлена створенням нової партії та бажанням отримати більше прихильників в Україні», – заявив голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

У рамках проекту «Дослівно» буде також проведено фактчекінг заяв інших провідних політиків. Раніше було проаналізовано заяви Юлії Тимошенко, у виступах якої з п'яти заяв лише одна була правдивою, прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, у якого дві з шести заяв мали ознаки маніпулятивності, а також народного депутата Вадима Рабіновича, у якого жодна з п'ятьох заяв не була правдивою.

Проект «Дослівно» аналізує як політичні сили, окремі політики виконують свої обіцянки. Експерти Комітету виборців перевіряють і досліджують публічні висловлювання політиків, законотворчі ініціативи, виборчі програми. В рамках проекту було презентовано три аналітичних дослідження: «Хто саботує проведення реформи децентралізації в Україні», «Як парламентські фракції виконують свої обіцянки у частині соціальної політики» та «Два роки Верховної Ради: як фракції виконують свої передвиборні програми».