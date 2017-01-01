Журналіст спростував використання газу під час нових авіаудатів у Сирії

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Журналіст оприлюднив фото, на яких видно, як один з сирійських вертольотів Мі-8 скидає бомбу

Журналіст пояснив, що доказів використання газу 12 квітня у Сирії немає

Німецький журналіст Джуліан Рьопке спростував раніше опубліковану ним інформацію про хімічну атаку у сирійському місті Карфзіта. Про це він написав ну своєму Twitter.

В той же час він написав, що повітряні авіаудари сил Асада/Путіна важкі, але без використання газу.

«Ніяких доказів досі нема, тож вважаю звіти неточними. Важкі повітряні удари ВПС Асада/Путіна, але без використання газу», - написав він.

Як повідомляв «Главком», раніше Рьопке повідомив, що у Сирії відбулися нова хімічна атака. Цього разу постраждало місто Карфзіта, що на півночі країни. Рьопке зазначив, що йому повідомляли про атаку хлорином.

Як повідомлялося, 4 квітня по підконтрольному сирійській опозиції місту Хан-Шейхун було завдано авіаудару, внаслідок якого десятки людей загинули від хімічного отруєння. Організація ЮНІСЕФ повідомила про щонайменше 27 убитих дітей.

Згодом у сирійський госпіталь у провінції Ідліб, де лікуються потерпілі від газової атаки, влучила ракета.

У ніч проти 7 квітня президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати удару по авіабазі в Сирії. 59 ракет класу Tomahawk було випущено з американського корабля в Середземному морі.