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    Журналіст спростував використання газу під час нових авіаудатів у Сирії

    • Сьогодні, 17:07
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    <span>Журналіст оприлюднив фото, на яких видно, як один з сирійських вертольотів Мі-8 скидає бомбу</span>
    Журналіст оприлюднив фото, на яких видно, як один з сирійських вертольотів Мі-8 скидає бомбу

    Журналіст пояснив, що доказів використання газу 12 квітня у Сирії немає

    Німецький журналіст Джуліан Рьопке спростував раніше опубліковану ним інформацію про хімічну атаку у сирійському місті Карфзіта. Про це він написав ну своєму Twitter.

    В той же час він написав, що повітряні авіаудари сил Асада/Путіна важкі, але без використання газу.

    «Ніяких доказів досі нема, тож вважаю звіти неточними. Важкі повітряні удари ВПС Асада/Путіна, але без використання газу», - написав він.

    Як повідомляв «Главком», раніше Рьопке повідомив, що у Сирії відбулися нова хімічна атака. Цього разу постраждало місто Карфзіта, що на півночі країни. Рьопке зазначив, що йому повідомляли про атаку хлорином.

    Як повідомлялося, 4 квітня по підконтрольному сирійській опозиції місту Хан-Шейхун було завдано авіаудару, внаслідок якого десятки людей загинули від хімічного отруєння. Організація ЮНІСЕФ повідомила про щонайменше 27 убитих дітей.

    Згодом у сирійський госпіталь у провінції Ідліб, де лікуються потерпілі від газової атаки, влучила ракета.

    У ніч проти 7 квітня президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати удару по авіабазі в Сирії. 59 ракет класу Tomahawk було випущено з американського корабля в Середземному морі.



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