Журналіст спростував використання газу під час нових авіаудатів у Сирії
- Сьогодні, 17:07
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Журналіст пояснив, що доказів використання газу 12 квітня у Сирії немає
Німецький журналіст Джуліан Рьопке спростував раніше опубліковану ним інформацію про хімічну атаку у сирійському місті Карфзіта. Про це він написав ну своєму Twitter.
В той же час він написав, що повітряні авіаудари сил Асада/Путіна важкі, але без використання газу.
«Ніяких доказів досі нема, тож вважаю звіти неточними. Важкі повітряні удари ВПС Асада/Путіна, але без використання газу», - написав він.
Як повідомляв «Главком», раніше Рьопке повідомив, що у Сирії відбулися нова хімічна атака. Цього разу постраждало місто Карфзіта, що на півночі країни. Рьопке зазначив, що йому повідомляли про атаку хлорином.
I'm getting reports of a Chlorine attack on #KafrZita (#Hama).— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) 12 апреля 2017 г.
Unconfirmed so far.
Heavy #Assad attacks on it now!https://t.co/QAZJaWPXX4 pic.twitter.com/mSYjLuWBgT
Як повідомлялося, 4 квітня по підконтрольному сирійській опозиції місту Хан-Шейхун було завдано авіаудару, внаслідок якого десятки людей загинули від хімічного отруєння. Організація ЮНІСЕФ повідомила про щонайменше 27 убитих дітей.
Згодом у сирійський госпіталь у провінції Ідліб, де лікуються потерпілі від газової атаки, влучила ракета.
У ніч проти 7 квітня президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати удару по авіабазі в Сирії. 59 ракет класу Tomahawk було випущено з американського корабля в Середземному морі.
Удари були спрямовані проти баз сирійських ВПС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарів.