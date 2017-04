Журналіст спростував використання газу під час нових авіаудатів у Сирії

Журналіст пояснив, що доказів використання газу 12 квітня у Сирії немає

Німецький журналіст Джуліан Рьопке спростував раніше опубліковану ним інформацію про хімічну атаку у сирійському місті Карфзіта. Про це він написав ну своєму Twitter.

В той же час він написав, що повітряні авіаудари сил Асада/Путіна важкі, але без використання газу.

«Ніяких доказів досі нема, тож вважаю звіти неточними. Важкі повітряні удари ВПС Асада/Путіна, але без використання газу», - написав він.

Як повідомляв «Главком», раніше Рьопке повідомив, що у Сирії відбулися нова хімічна атака. Цього разу постраждало місто Карфзіта, що на півночі країни. Рьопке зазначив, що йому повідомляли про атаку хлорином.

I'm getting reports of a Chlorine attack on #KafrZita (#Hama).

Unconfirmed so far.

Heavy #Assad attacks on it now!https://t.co/QAZJaWPXX4 pic.twitter.com/mSYjLuWBgT