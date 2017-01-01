ЗМІ: Фійон за гроші організував зустріч ліванського бізнесмена з Путіним

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Володимир Путін та Франсуа Фійон

За інформацією ЗМІ, за таку послугу Франсуа Фійон отримав 50 тисяч доларів

Кандидат в президенти Франції від партії «Республіканці» Франсуа Фійон за гроші організував зустрічі ліванського мільярдера з президентом Росії Володимиром Путіним і гендиректором Total. Про це повідомляє BFMTV з посиланням на тижневик Le Canard enchaine.

За інформацією видання, обидві зустрічі відбулися в Санкт-Петербурзі під час проведення Петербурзького міжнародного економічного форуму в червні 2015 року.

ЗМІ зазначає, що консалтингова компанія Фійона 2 ° F Conseil в на початку 2015 року підписала контракт з Future Pipe Industries - трубопровідним гігантом - під керівництвом ліванського мільярдера Фуада Махзумі. Згідно з контрактом, Фійон, як колишній прем'єр-міністр країни, повинен був організувати мільярдерові зустрічі з главами держав та бізнесу.

Зокрема, як пише видання, Фійон за 50 тисяч доларів допоміг влаштувати Махзуамі зустріч з Путіним. Там також відбулася зустріч ліванського мільярдера з главою Total.

Франсуа Фійон після перемоги на праймеріз правих у листопаді 2016 року вважався фаворитом президентської гонки. Однак наприкінці січня 2017 року сатиричне видання Le Canard enchaîné опублікувало інформацію про те, що Фійон як депутат парламенту наймав на роботу помічниками власну дружину і дітей. У Франції це не є порушенням, але слідчі з’ясовують, чи справді члени родини Фійона працювали, чи лише отримували зарплату.

В неділю, п’ятого березня, після масового мітингу на підтримку Фійона, сам кандидат в президенти Франції від республіканців заявив, що виходити з виборчих перегонів не збирається.

«Главком» також повідомляв, що голова передвиборного штабу Франсуа Фійона, кандидата в президенти Франції від правої партії «Республіканці», заявив, що залишить свою посаду. Раніше у відставку подав прес-секретар Фійона.