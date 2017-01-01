ЗМІ: Нуланд залишає Держдеп США

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Дипломати не хочуть працювати з Трампом через його позицію з багатьох питань зовнішньої політики

Помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Вікторія Нуланд і ще декілька високопоставлених американських дипломатів залишають свої посади і йдуть з Держдепартаменту, повідомляє Associated Press.

Заступник держсекретаря з питань управління Патрік Ф. Кеннеді планує вийти на пенсію у п'ятницю, йдеться в повідомленні Держдепу.

До нього приєдналося двоє помічників секретаря Джойс Барр і Мішель Бонд, які подали у відставку в середу. Джентрі Сміт, який керує управлінням у справах іноземних представництв, також іде.

Ці четверо приєдналися до зростаючого списку дипломатів, які перебували на службі тривалий час, але відмовляються залишитися в адміністрації Трампа. «Цей список включає в себе Вікторію Нуланд, помічника держсекретаря у справах Європи і Євразії, і Грегорі Старра, помічника держсекретаря з дипломатичної безпеки», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, хоч жоден з чиновників безпосередньо не пов'язує свою відставку з Трампом, утім, багато дипломатів у приватних розмовах висловили занепокоєння з приводу служби в його адміністрації, враховуючи позиції, які він зайняв з багатьох питань зовнішньої політики.

Нагадаємо, Нуланд і помічник президента РФ Владислав Сурков провели кілька зустрічей для підтримки зусиль з врегулювання ситуації на Донбасі, зокрема обговорюючи Мінські угоди.

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