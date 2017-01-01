ЗМІ заявили про втручання України у вибори президента США



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За версією видання Україна допомагала офісу Клінтон відшукати компромат на Трампа, що мав зашкодити його кампанію

Видання Politico опублікувало своє власне розслідування щодо начебто втручання української влади у виборчу кампанію президента США.

«Згідно розслідування Politico, українські урядовці намагалися допомогти Хілларі Клінтон і публічно поставити кандидатуру Трампа під сумнів. Вони також поширили документи про причетність головного помічника до корупції і запропонували розслідувати це питання. Також вони допомагали союзникам Клінтон шукати наклепницьку інформацію про Трампа і його радників», - йдеться в матеріалі.

Зокрема, вони згадують про «амбарну книгу» Партії регіонів та ім'я американського політтехнолога Пола Манафорта, який яке там вказане. У свою чергу, Пол Манафорт, який раніше був у штабі колишнього президента Віктора Януковича, а до літа цього року був менеджером виборчої кампанії Дональда Трампа, але пішов з команди саме через скандал з оприлюдненою «чорною касою» Партії регіонів.

«Українські зусилля вплинули на результати гонки, змусивши Манафорта піти у відставку, а також у поширенні інформації, що кампанія Трампа була глибоко пов'язана з ворогом України на Сході - Росією. Але вони були набагато менш узгоджені або централізовано спрямовані, ніж ймовірне хакерські атаки зі сторони Росії щодо демократів», - зазначили у виданні.