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    ЗМІ заявили про втручання України у вибори президента США

    • Сьогодні, 18:20
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    За версією видання Україна допомагала офісу Клінтон відшукати компромат на Трампа, що мав зашкодити його кампанію

    Видання Politico опублікувало своє власне розслідування щодо начебто втручання української влади у виборчу кампанію президента США.

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    «Згідно розслідування Politico, українські урядовці намагалися допомогти Хілларі Клінтон і публічно поставити кандидатуру Трампа під сумнів. Вони також поширили документи про причетність головного помічника до корупції і запропонували розслідувати це питання. Також вони допомагали союзникам Клінтон шукати наклепницьку інформацію про Трампа і його радників», - йдеться в матеріалі.

    Зокрема, вони згадують про «амбарну книгу» Партії регіонів та ім'я американського політтехнолога Пола Манафорта, який яке там вказане. У свою чергу, Пол Манафорт, який раніше був у штабі колишнього президента Віктора Януковича, а до літа цього року був менеджером виборчої кампанії Дональда Трампа, але пішов з команди саме через скандал з оприлюдненою «чорною касою» Партії регіонів.

    «Українські зусилля вплинули на результати гонки, змусивши Манафорта піти у відставку, а також у поширенні інформації, що кампанія Трампа була глибоко пов'язана з ворогом України на Сході - Росією. Але вони були набагато менш узгоджені або централізовано спрямовані, ніж ймовірне хакерські атаки зі сторони Росії щодо демократів», - зазначили у виданні.

     

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    США
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