Зона АТО: вже друга доба минула без втрат для українських військ
- Сьогодні, 13:14
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Українські захисники
Загиблих і поранених українських військових не було
За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі загиблих і поранених серед українських військовослужбовців немає. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.
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«За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих і поранених українських військових не було», - сказав він.
Нагадаємо, минулої доби бойовики зменшили кількість обстрілів: загалом зафіксовано 19 обстрілів.
Як повідомлялося, 17 січня теж не було втрат серед українських бійців.