Зона АТО: вже друга доба минула без втрат для українських військ

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Українські захисники

Загиблих і поранених українських військових не було

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі загиблих і поранених серед українських військовослужбовців немає. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих і поранених українських військових не було», - сказав він.

Нагадаємо, минулої доби бойовики зменшили кількість обстрілів: загалом зафіксовано 19 обстрілів.

Як повідомлялося, 17 січня теж не було втрат серед українських бійців.