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    Зона АТО: вже друга доба минула без втрат для українських військ

    • Сьогодні, 13:14
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    Українські захисники
    Українські захисники

    Загиблих і поранених українських військових не було

    За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі загиблих і поранених серед українських військовослужбовців немає. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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    «За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих і поранених українських військових не було», - сказав він.

    Нагадаємо, минулої доби бойовики зменшили кількість обстрілів: загалом зафіксовано 19 обстрілів.

    Як повідомлялося, 17 січня теж не було втрат серед українських бійців.

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