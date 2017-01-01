Зону забруднення біля Балаклії зменшено до 1 кілометра

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Дорога на Балаклію

Наразі все ще тривають роботи з відновлення газопостачання Балаклії

В результаті очищення від вибухонебезпечних предметів в Балаклії 10-кілометрова зона забруднення звужена до 1 км.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС.

«Піротехнічними розрахунками ДСНС очищено від вибухонебезпечних предметів територію м. Балаклія та дев'яти населених пунктів, що потрапили в зону надзвичайної ситуації», - зазначають у ДСНС.

Також повідомляється, що станом на 20:00 5 квітня пожеж на території м. Балаклія та прилеглих населених пунктів в результаті вибухів боєприпасів не було зафіксовано. Крім цього, було відновлено електропостачання міста та прилеглих населених пунктів.

«Тривають роботи з відновлення газопостачання в м. Балаклія», - додали в ДСНС.

У цілому, для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 727 осіб та 133 одиниці техніки.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

25 березня було відновлено рух потягів до станції «Балаклія».

Нині територію Балаклії та прилеглих населених пунктів очищено від вибухонебезпечних предметів, жителі повернулися додому.

Наразі нараховано збитків на 220 млн гривень від вибухів та пожежі у Балаклії.

Міністр екології Остап Семерак заявив, що територія арсеналу в Балаклії потребуватиме екологічної рекультивації.