Зону забруднення у Балаклії зменшили до 150 метрів

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Розмінування у Балаклії

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 592 осіб та 129 одиниць техніки

Піротехнічні розрахунки ДСНС очистили від вибухонебезпечних предметів територію міста Балаклії та дев’ятьох населених пунктів, щоі потрапили в зону надзвичайної ситуації.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

«У ході очищення піротехнічними підрозділами ДСНС територій навколо м.Балаклія від вибухонебезпечних предметів 10 кілометрову зону забруднення зменшено до 150 метрів», - йдеться у повідомленні.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 592 осіб та 129 одиниць техніки, у тому числі від ДСНС 171 осіб та 54 одиниці техніки, 20 піротехнічних розрахунків (135 осіб та 50 одиниць техніки).

На місці події працює штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Як повідомлялося, 23 березня у Балаклії на території військового арсеналу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів та розльотом вибухонебезпечних предметів за межі арсеналу. За інформацією Міністерства охорони здоров’я загинула одна особа і троє постраждали - їх госпіталізовано із травмами різних ступенів тяжкості.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Нині територію Балаклії та прилеглих населених пунктів очищено від вибухонебезпечних предметів, жителі повернулися додому.

Територію 10-кілометрової зони навколо Балаклії планують очистити від вибухонебезпечних снарядів до 18 травня.

Наразі нараховано збитків на 220 млн гривень від вибухів та пожежі у Балаклії.

Міністр екології Остап Семерак заявив, що територія арсеналу в Балаклії потребуватиме екологічної рекультивації.