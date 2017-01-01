Зупинити торгівлю з окупованим Донбасом можна лише фізично, - депутат

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Семен Семенченко

Семенченко заявив, що торгівлю з окупантами «кришує» президент України і силовики

Народний депутат «Самопомочі», екс-командир батальйону «Донбас» Семен Семенченко в інтерв’ю «Главкому» заявив, що «впливати на систему, яка зв’язана круговою порукою, корумпована і зав’язана на Росію, неможливо».

«Можна лише фізично перешкодити, що зараз і робимо», - підкреслив він.

Як ввіідомо, вже не одну справу порушено щодо фактів фінансування терористів. Про це писав «Главком». На запитання до нардепа, чи можливо, доцільніше було б не блокувати фізично перевезення товарів, а впливати на окремих представників влади, які й «кришують» усі ці потоки, Семенченко зазначив: «Кришує» все це президент України і силовики. Вони з цього мають частку. Яким чином ви пропонуєте вплинути на це ветеранам війни, окрім як таким, котрим вони роблять зараз?»

Він також запевняє, що запити депутатів щодо цих справ, а також слідчі комісії, які мали б довести факти фінансування тероризму, не спрацьовують в нинішніх реаліях.

«Знаєте, всі запити відправляються до смітників: нам приходять відписки протягом останніх трьох років. Я розробив законопроект про тимчасово окуповані території (проект закону про тимчасово окуповану територію від 19.07.2016). Подібний проект закону не виноситься на голосування більше як півроку», - розповів Семенченко.

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