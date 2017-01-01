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    Зупинити торгівлю з окупованим Донбасом можна лише фізично, - депутат

    • Сьогодні, 16:28
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    <em>Семен Семенченко</em>
    Семен Семенченко

    Семенченко заявив, що торгівлю з окупантами «кришує» президент України і силовики

    Народний депутат «Самопомочі», екс-командир батальйону «Донбас» Семен Семенченко в інтерв’ю «Главкому» заявив, що «впливати на систему, яка зв’язана круговою порукою, корумпована і зав’язана на Росію, неможливо».

    «Можна лише фізично перешкодити, що зараз і робимо», - підкреслив він.

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    Як ввіідомо, вже не одну справу порушено щодо фактів фінансування терористів. Про це писав «Главком». На  запитання до нардепа, чи можливо, доцільніше було б не блокувати фізично перевезення товарів, а впливати на окремих представників влади, які й «кришують» усі ці потоки, Семенченко  зазначив: «Кришує» все це президент України і силовики. Вони з цього мають частку. Яким чином ви пропонуєте вплинути на це ветеранам війни, окрім як таким, котрим вони роблять зараз?»

    Він також запевняє, що запити депутатів щодо цих справ, а також слідчі комісії, які мали б довести факти фінансування тероризму, не спрацьовують  в  нинішніх реаліях.

    «Знаєте, всі запити відправляються до смітників: нам приходять відписки протягом останніх трьох років. Я розробив законопроект про тимчасово окуповані території (проект закону про тимчасово окуповану територію від 19.07.2016). Подібний проект закону не виноситься на голосування більше як півроку», - розповів Семенченко. 

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    Донбас торгівля протест Семен Семенченко
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