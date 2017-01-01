Семен Семенченко назвав політиків, які підтримують блокаду Донбасу

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Семен Семенченко

До блокувальників Донбасу приїжджав Міхеїл Саакашвілі

Народний депутат від «Самопомочі», екс-командир батальйону «Донбас» Семен Семенченко, який координує дії блокувальників Донбасу, стверджує, що блокаду підтримує багато політиків. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

«Єгор Соболєв, Павло Костенко, Роман Семенуха, багато позафракційних, Тарас Пастух», – назвав Семенченко нардепів, які підтримують блокування.

Крім того, він повідомив, що до блокувальників приїжджав екс-президент Грузії, колишній глава Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі.

«Ми чекаємо на будь-яких політиків, які чи то підтримують, чи не підтримують, але захочуть подивитися на те, що тут відбувається, і чесно розкажуть народу України про це», – зазначив Семенченко.

Як повідомлялося, 26 січня почалася блокада залізничних шляхів, ініціаторами якої стали люди, які називають себе ветеранами АТО. За фактом блокування дороги в Луганській області прокуратура відкрила кримінальне провадження. У Донецькій області за фактами блокування залізниці відкрито чотири кримінальних провадження. Наразі заблоковано три залізничних перегони. Блокада Донбасу вже завдала збитків на суму 8,4 млн гривень, підрахували в «Укрзалізниці».

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