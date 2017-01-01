Один з організаторів блокади на Донбасі: Наші ТЕЦ можуть перейти з антрациту на інше вугілля



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Семен Семенченко

Семенченко заявив, що кожна людина, сплачуючи за електроенергію, «фактично платить за те, щоб терористи вбивали наших військових»

Народний депутат від «Самопомочі», екс-командир батальйону «Донбас» Семен Семенченко в інтерв’ю «Главкому» заявив, що вітчизняні ТЕЦ можна переобладнати під газові сорти вугілля, які видобуваються на підконтрольній Україні території.

«Щодо імпортного вугілля, то у квітні минулого року під галас уряду про те, що нам потрібна енергетична незалежність від агресора, НКРЕ, очолювана вихідцем з компанії Roshen Дмитром Вовком, ухвалила формулу «Роттердам плюс». Згідно з нею, ціна електроенергії складається з вартості імпортованого вугілля та вартості його перевезення. Потім люди несподівано зрозуміли, що купують вугілля безпосередньо в окупантів, а не імпортне, як обіцялося. Уже є кримінальні справи, в яких чітко написано, що це фінансування тероризму. Гроші йдуть на закупівлю зброї тощо. За рік, за підрахунками експертів, на цій різниці цін Ахметов (компанії якого володіють українською теплоенергетикою), Порошенко і силовики поклали собі до кишені 10 млрд гривень», – вважає нардеп.

Семенченко додав, що саме з цього приводу «зчиняється уся проплачена істерика у ЗМІ». Тобто все через втрату доходів. Він наголосив, що кожна людина, сплачуючи за електроенергію, «фактично платить за те, щоб терористи вбивали наших військових». Бо частина грошей іде, мовляв, на фінансування російських найманців.

«Вони можуть перейти на газ за один день. Якщо ж говорити про час, який потрібен для переобладнання на інше вугілля, то це 3–6 місяців. В уряду було три роки для того, щоб передбачити таку ситуацію. У нас триває війна з Росією. Вона будь-якої миті може перерізати ці постачання. І що тоді? Думаю, ані прем’єр, ані інші чиновники не відповідають у нас у країні своїм посадам. Це або корупція, або державна зрада», – резюмував нардеп.

Читайте також з цієї теми інтерв’ю Володимира Парасюка: «Уявіть, триває перестрілка, а збоку туди-сюди ходить поїзд з товарами. Військовим огидно це бачити»

Читайте також: «Половина – для Гіві з Моторолою. Таємна вугільна бухгалтерія»

Читайте також: «Анатомія блокади Донбасу. Про що мовчить українська влада?»