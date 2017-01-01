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    З’явилося відео репетиції виступу Руслани на «Євробаченні-2017»

    • Сьогодні, 07:11
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     Руслани виступить у фіналі «Євробачення-2017»

    Під час номеру Руслана буде одягнена у 10-кілограмову кольчугу

    З’явилося відео виступу переможниці «Євробачення-2004», співачки Руслани у фіналі цьогорічного пісенного конкурсу.

    Під час номеру вона буде одягнена у 10-кілограмову кольчугу. Він відбудеться о 00.00 у ніч з 13 на 14 травня, перед оголошенням переможця «Євробачення-2017».

    Як видно на відео, виступ дійсно драйвовий та містить велику кількість танцювальних рухів.

    Також у підтанцьовці Руслани – понад 10 осіб. Більшість з них буде одягнена у довгі чорні плащі.

    Нагадаємо, 9 травня у Києві відбувся перший півфінал «Євробачення-2017»Другий півфінал відбувся 11 травня, а завершиться конкурс у суботу, 13 травня.

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