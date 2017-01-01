Таємниці бухгалтерії Тимошенко. Як серед спонсорів «Батьківщини» опинились індус та китаєць

Юлія Тимошенко

Хто ж насправді фінансує партію «Батьківщина»?

Минулого року чи не найбільше зловживань щодо доброчесності у фінансуванні політичних партії було у ВО «Батьківщина». Разом з тим лідери партії заявляли, що проти них ведеться політична гра, що всі матеріали, які виходять з критикою партії з боку громадянського суспільства, – замовні. Тому дуже важливо було відслідкувати наступні звіти, щоб зрозуміти, чого було більше: переслідування опозиційної партії чи явних порушень закону з боку політичної сили. І звіт за перший квартал 2017 року мав би сам розставити правильні акценти.

Регіональна розгалуженість

Ні для кого не є секретом, що ВО «Батьківщина» має найбільш розгалужену мережу своїх представництв в Україні. Станом на кінець першого кварталу 2017 року регіональних осередків у партії налічувалось 643. І партія займає перше місце за цим показником в Україні. (На другому місці – ВО «Свобода» із 516 осередками.) Незважаючи на це, тільки 187 осередків мають банківські рахунки, як це передбачено законом. Решта існують тільки на папері, адже більшість фінансових звітів – порожні. Але якщо прослідкувати динаміку, то буде видно повільний, але впевнений прогрес у цьому питанні. Адже ще рік тому місцеві організації партії мали лише 47 осередків із банківськими рахунками. Якщо партія рухатиметься такими темпами, то за рік може виправити цей недолік. Але постає питання: як фінансується решта 456 осередків? Це організації, які діють лише на папері, чи всупереч закону утримуються через різні тіньові схеми? На жаль, відповіді на ці запитання не вдалось отримати, адже на запрошення учасників коаліції «Гроші партій під контролем» на різні публічні заходи представники партії вперто відмовляються приходити.

Особливості фінансування

Активісти коаліції «Гроші партій під контролем» дослідили, що в першому кварталі 2017 року «Батьківщина» дещо змінила джерела свого фінансування. Якщо у 2016-му партію фінансували жителі переважно Київської області внесками по 2000 грн, то в цьогоріч такі внески наприкінці січня припинились. І варіантів тут кілька: або громадяни перестали підтримувати партію, або спонсор, який використовував паспортні дані жителів Київської області, пішов від партії, або партійні функціонери злякалися розслідування і перестали приймати кошти. Загалом 251 особа підтримала партію сумою 630 295 грн, що втричі менше, ніж рік тому.

Зважаючи на таку ситуацію, «Батьківщина» вимушена була шукати спосіб фінансового вливання. Так, починаючи з кінця січня кілька товариств з обмеженою відповідальністю роблять спонсорські внески на загальну суму 1 039 750 грн. Зокрема, ТОВ «Агроконтакт» вносить 445 900 грн, а ТОВ «Квік-Принт» – 296 900 грн (директором обох є Тараненко Світлана Валеріївна – колишній помічник екс-нардепа Костянтина Бондарєва, керівника Київського обласного осередку партії). Варто зазначити, що вона – директор ще чотирьох різних товариств.

ТОВ «Іліор» внесло 147 000 грн, його директор – Капшук Микола Миколайович, котрий також є директором кількох фірм, зокрема ТОВ «Арабексале», про яке буде згадуватись нижче.

ТОВ «ГК «Форкіада» також проспонсорувало партію на 149 950 грн. Директор фірми – Остапенко Олена Василівна, хоча до 13 листопада 2013 року компанію очолювала вже знайома нам Світлана Тараненко, що свідчить про близькість цих фірм.

Але найцікавіше партія показує у видатках. Виявляється, що партію фінансували іноземці, що суворо заборонено законом «Про політичні партії в Україні». А саме:

ТОВ «Рейтар» – 76 800 грн, власник – Ерік Чарльз Далгрена (Каліфорнія, США);

ТОВ «Венкорд» – 147 000 грн, власник – Шейф Анвар Хуссейн (Республіка Індія);

ТОВ «Воталі» – 149 900 грн, власник – Шейф Анвар Хуссейн (Республіка Індія) та Лі Іші (Китайська Народна Республіка);

ТОВ «Арабексале» – 297 000 грн, власник – Шейф Анвар Хуссейн (Республіка Індія), а директор – Капшук Микола Миколайович;

ТОВ «Чезалія» – власник Ерік Чарльз Далгрена (Каліфорнія, США)** та Лі Іші (Китайська Народна Республіка).

Варто додати, що ТОВ «Рейтар» і в другому кварталі 2016 року вносила спонсорську допомогу «Батьківщині» в сумі 80 000 грн, яку та не повернула. В грудні минулого року те саме товариство внесло 450 000 грн, і партія повернула останній транш. Тому говорити про помилку не варто.

Понад те, у звіті не зазначено, коли ці кошти надійшли на рахунок партії, а тільки коли партія їх повернула як помилково перераховані. Можна припустити, що дефіцит коштів на рахунках партії призвів до того, що керівники свідомо пішли на порушення закону. Також стає зрозумілим, що партійна еліта та її спонсори майже не мають юросіб, які офіційно зареєстровані в Україні, адже фінансують партію з офшорів.

Якщо подивитись на регіональні осередки партії, то, як минулого року, так і цього,

лідерство має дніпропетровська обласна організація партії, на рахунки якої надійшло 247 750 грн. Найбільші спонсори: Резворович Владислав Олегович, чоловік племінниці Юлії Тимошенко, – 14 840 грн; Шарапов Руслан Юрійович, зять тітки Юлії Воломирівни Антоніни Ульяхіної, – 14 950 грн; Шарапова Тетяна Валеріївна, двоюрідна сестра лідерки партії, – 14 950 грн; депутат Дніпропетровської обласної ради Ісаєв Гілал Міргасан огли – 14 950 грн.

Статки

Майно партії збільшилось у порівнянні з минулим роком на два автомобілі марки Skoda Octavia A7, які було придбано в січні 2017 року, загальною вартістю 1 019 186 грн. Тепер автопарк партії становить 27 автомобілів, якими партія володіє, і один Mercedes-Benz S600, який політична сила орендує у фірми, наближеної до доньки лідерки.

Як і раніше, центральні офіси партія винаймає в ТОВ «МЦ Файнанс» і ТОВ «Екотехпром», власником яких є нардеп Олександр Абдулін, заступник керівника партії.

У місті Дніпро чи не найбільша резиденція партії «Батьківщина», партія там орендує 1503 кв. м офісних приміщень у матері лідерки, Людмили Телегіної. Ще торік пані Телегіна здавала в оренду 823 кв. м, а в березні цього року підписала договір ще на 680 кв. м.

Резиденція «Батьківщини» в Дніпрі

Також Євгенія Тимошенко, дочка лідерки, через ТОВ «Фенікс» здає в оренду 318 кв. метрів складських приміщень.

Десь тут склади, які Женя Тимошенко здає в оренду партії своєї мами

Видатки

З бюджету партія отримала 7 295 550 грн, витратила 4,2 млн грн, решту лишила на своїх рахунках. Основні видатки – оренда приміщень (1,2 млн), заробітна плата працівникам секретаріату: 711 тис. на 67 працівників, що на 4 більше, ніж рік тому. Причому зарплату виплатили в березні за січень та лютий. І середня зарплата становила 5300 грн, що в середньому менше, ніж у позапарламентських партій. Тому можна припустити: або в партії шалена криза, або працівникам доплачують з «чорної» каси і офіційні зарплати їх не дуже хвилюють. Також 1,3 млн грн партія витратила на авіаперельоти та бронювання номерів у готелях. Тобто кошти платників податків витрачалися переважно на оренду нерухомості в наближених до лідерки партії осіб, зарплату працівників секретаріату та авіаперельоти.

Незважаючи на структурну розгалуженість, партія залишається монополярною. Судіть самі: авто орендують у фірми, наближеної до доньки лідерки, офіси в Києві – в заступника голови партії, офіси та склади в Дніпрі – знов-таки винаймаються в найближчих родичів сім’ї Тимошенко. Дніпропетровський обласний осередок утримують найближчі родичі Юлії Володимирівни. Сімейні підряди в українській політиці – це вже традиція.

Отже, якщо підсумувати, то проблеми фінансових звітів показують, що...

партія ВО «Батьківщина» не може обійтися без фінансових вливань компаній з іноземними бенефіціарами (можемо припустити, офшорних);

існує коло людей, переважно родичі та найближче оточення лідерки, які тісно пов’язані як із фінансуванням партії, так і з отриманням прибутків з неї;

офіційна зарплата працівникам виплачується із затримкою в кілька місяців, але партія дозволяє собі купувати дві новенькі «Шкоди» та більше 1 млн грн витратити на авіаперельоти;

2/3 осередків партії не мають рахунків у банках, але офіси і організації працюють, про що свідчить наявність наметів з партійною символікою по всій країні. Хто платить зарплатню всім цим людям? Хто і за чий рахунок утримує офіси?

Те, що ВО «Батьківщина» отримала державне фінансування і в першому, і в другому кварталі 2017 року – це результат кризової ситуації в Національному агентстві з питань запобігання корупції, а не прозорість та доброчесність партії. Адже, незважаючи на беззаперечні докази використання «Батьківщиною» персональних даних громадян для заведення коштів на свої рахунки, члени НАЗК Руслан Рябошапка та Руслан Радецький не підтримали рішення про призупинення фінансування партії. Бюджет країни втратив від цього вже близько 15 млн грн. Більш того, саме до «Батьківщини» найбільше запитань і головне з них – хто насправді фінансує партію?

Активісти коаліції «Гроші партій під контролем» уже звернулися до Національного агентства з питань запобігання корупції з фактами порушень, які виявили. Сподіваємось, що реакція НАЗК здивує всіх нас.

Віктор Таран, Сергій Адаменко, центр «Ейдос»





Матеріал підготовлено в рамках коаліції «Гроші партій під контролем» та за допомогою аналітичної системи YouControl.