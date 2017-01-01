  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Фотограф совместил архивные снимки древнейшего британского города с современными

    • Вчора, 10:16
    • Розсилка

    Ксав Марсель с того же ракурса переснял фотографии, сделанные 80-100 лет назад.

    Британский фотограф Ксав Марсель представил серию работ, в которых совместил архивные фотографии Колчестера, считающегося древнейшим городом на Британских островах, с современными снимками.

    Читайте також

    Для этого автор отобрал кадры, сделанные в начале XX века, переснял их с того же ракурса, а затем скомбинировал друг с другом, используя фотошоп, пишет BBC.

    По словам Марселя, с помощью проекта он хотел запечатлеть, как за это время изменилось городское пространство, и подчеркнуть связь прошлого с настоящим. «Мне кажется, все мы жаждем ностальгии, — отметил фотограф. — Прошедший год был годом изменений, и люди стали обращаться к истории гораздо чаще, чем привыкли».

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Фотограф совместил архивные снимки древнейшего британского города с современными
    Фотограф совместил архивные снимки древнейшего британского города с современными
    Фотограф совместил архивные снимки древнейшего британского города с современными
    Фотограф совместил архивные снимки древнейшего британского города с современными
    Фотограф совместил архивные снимки древнейшего британского города с современными
    Фотограф совместил архивные снимки древнейшего британского города с современными
    Фотограф совместил архивные снимки древнейшего британского города с современными
    Фотограф совместил архивные снимки древнейшего британского города с современными
    Фотограф совместил архивные снимки древнейшего британского города с современными
    Фотограф совместил архивные снимки древнейшего британского города с современными
    Фотограф совместил архивные снимки древнейшего британского города с современными

    Джерело: Bird In Flight

    Читайте також
    фотограф
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ