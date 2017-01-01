Фотограф совместил архивные снимки древнейшего британского города с современными

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Ксав Марсель с того же ракурса переснял фотографии, сделанные 80-100 лет назад.

Британский фотограф Ксав Марсель представил серию работ, в которых совместил архивные фотографии Колчестера, считающегося древнейшим городом на Британских островах, с современными снимками.

Для этого автор отобрал кадры, сделанные в начале XX века, переснял их с того же ракурса, а затем скомбинировал друг с другом, используя фотошоп, пишет BBC.

По словам Марселя, с помощью проекта он хотел запечатлеть, как за это время изменилось городское пространство, и подчеркнуть связь прошлого с настоящим. «Мне кажется, все мы жаждем ностальгии, — отметил фотограф. — Прошедший год был годом изменений, и люди стали обращаться к истории гораздо чаще, чем привыкли».

Джерело: Bird In Flight