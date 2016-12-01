Звездная беременность: Бейонсе выложила в сеть полную версию фотосессии с пузиком
- Сьогодні, 08:06
-
Розсилка
Новость о беременности певицы вызвала невероятную волну эмоций среди поклонников.
Поклонники безостановочно «лайкали» фотографию Бейонсе с округлившимся животом, а коллеги по цеху певицы неустанно поздравляли артистку.
Читайте також
Порадоваться за Бейонсе и Джей Зи уже успели Рита Ора, Рианна, Хейли Болдуин, Эллен Дедженерес, Бри Ларсон и многие другие.
Увидев такой резонанс, обложки журналов и рейтинги пара решила опубликовать полную версию фотосессии беременной звезды.