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    Звездная беременность: Бейонсе выложила в сеть полную версию фотосессии с пузиком

    • Сьогодні, 08:06
    • Розсилка

    Новость о беременности певицы вызвала невероятную волну эмоций среди поклонников.

     Поклонники безостановочно «лайкали» фотографию Бейонсе с округлившимся животом, а коллеги по цеху певицы неустанно поздравляли артистку.

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    Порадоваться за Бейонсе и Джей Зи уже успели Рита Ора, Рианна, Хейли Болдуин, Эллен Дедженерес, Бри Ларсон и многие другие.

    Увидев такой резонанс, обложки журналов и рейтинги пара решила опубликовать полную версию фотосессии беременной звезды.

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    Звездная беременность: Бейонсе выложила в сеть полную версию фотосессии с пузиком
    Звездная беременность: Бейонсе выложила в сеть полную версию фотосессии с пузиком
    Звездная беременность: Бейонсе выложила в сеть полную версию фотосессии с пузиком
    Звездная беременность: Бейонсе выложила в сеть полную версию фотосессии с пузиком
    Звездная беременность: Бейонсе выложила в сеть полную версию фотосессии с пузиком
    Звездная беременность: Бейонсе выложила в сеть полную версию фотосессии с пузиком
    Звездная беременность: Бейонсе выложила в сеть полную версию фотосессии с пузиком
    Звездная беременность: Бейонсе выложила в сеть полную версию фотосессии с пузиком
    Звездная беременность: Бейонсе выложила в сеть полную версию фотосессии с пузиком
    Звездная беременность: Бейонсе выложила в сеть полную версию фотосессии с пузиком
    Звездная беременность: Бейонсе выложила в сеть полную версию фотосессии с пузиком
    Звездная беременность: Бейонсе выложила в сеть полную версию фотосессии с пузиком
    Звездная беременность: Бейонсе выложила в сеть полную версию фотосессии с пузиком

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