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    Чи хочуть українці отримати право володіти вогнепальною зброєю

    • Вчора, 15:43
    • Розсилка
    Володіння зброєю
    Володіння зброєю

    31 грудня 2016 року народний депутат України Сергій Пашинський, застосувавши пістолет, прострелив ногу чоловіку, який нібито напав на нього з пляшкою

    Журналісти запитали у перехожих на Хрещатику, чи хотіли б вони теж отримати право на володіння вогнепальною зброєю.

    Нагадаємо, зараз прокуратура розслідує стрілянину за участю Пашинського.

    31 грудня на дорозі в одному з сіл Васильківського району Київської області депутат від «Народного фронту» Пашинський з пістолета прострілив ногу чоловікові. За його словами, чоловік з пляшкою напав першим.

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    У поліції розповіли, що нападник уже мав проблеми із законом і що стосовно нього було відкрито провадження. Інцидент на дорозі розслідується як хуліганство.

    Проте В'ячеслав Хімікус, той самий, якого поранив Пашинський, заявив, що нардеп не робив попереджувального пострілу в повітря, а цілився в груди. Те, що куля влучила в ногу, назвав «щасливим збігом обставин».

    Джерело: Радіо Свобода

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