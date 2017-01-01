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    Сеул пригрозив Пхеньяну покаранням в разі проведення ядерних випробувань

    • Сьогодні, 12:15
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    Фото: uapress

    У Південній Кореї відбулося термінове засідання Ради національної безпеки

    Офіційний Сеул засудив ракетні випробування, які напередодні намагалася провести Північна Корея. Через ракетні випробування у Сеулі відбулося термінове засідання Ради національної безпеки країни, передає агентство Yonhap.

    Міністерство закордонних справ Сеула «рішуче засудило» запуск, попередивши, що Пхеньян зіткнеться з «серйозними каральними заходами» в разі проведення ядерного випробування або інших великих стратегічних провокацій.

    Раніше Японія висловила протест через запуск ракети КНДР. 

    Як повідомляв «Главком»,  КНДР здійснила запуск балістичної ракети в напрямку Японського моря. Нещодавно Північна Корея провела також випробування новітнього ракетного двигуна

    Нагадаємо, 15 квітня на військовому параді армія Північної Кореї продемонструвала нові види балістичних ракет, у тому числі з базуванням на підводних човнах.

    США заявляли про готовність завдати попереджуючого удару по КНДР, якщо будуть помічені ознаки підготовки до ядерних випробувань.

    Влада Північної Кореї заявила, що готова завдати удару у відповідь на можливий превентивний удар Сполучених Штатів.

    Південна Корея КНДР Північна Корея
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