Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни обстріляли Сумщину: є поранені, пошкоджено адмінбудівлю (фото)

Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
фото: Національна поліція України

Упродовж минулої доби на території Сумської області зафіксовано 38 обстрілів по 26 населених пунктах. Ворог застосовував керовані авіабомби, РСЗВ, артилерію, міномети та безпілотники різних типів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

У Краснопільській громаді поранено 63-річну жінку та 65-річного чоловіка, також пошкоджено приватний житловий будинок.

Водночас у Кириківській громаді пошкоджено об’єкти транспортної інфраструктури, адміністративну будівлю та технічні засоби.

«На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки. Правоохоронці задокументували наслідки обстрілів, фіксують руйнування та збирають докази», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України Державною екологічною інспекцією зафіксовано 10 885 випадків шкоди довкіллю на майже 6,4 трлн грн.

Читайте також:

Теги: Національна поліція України війна Сумщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У середньому доходи Павла Ковтонюка в «Енергоатомі» сягають майже 1 млн грн за місяць
Стало відомо, скільки заробляє новий очільник «Енергоатома» Ковтонюк
10 березня, 14:05
Український дрон-перехоплювач Octopus
Україна втратила ринок дронів-перехоплювачів у Перській затоці?
15 березня, 15:54
Окупанти щедро обстрілюють Костянтинівку запалювальними боєприпасами
Костянтинівка перетворюється на місто-привид: шокуючі кадри (відео)
27 лютого, 13:07
Втрати окупантів та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються
Сили оборони уразили техніку й райони зосередження окупантів
25 лютого, 18:53
Bloomberg: Удар Трампа по Ірану сповістив світ про початок ери нестримності США
Bloomberg: Удар Трампа по Ірану сповістив світ про початок ери нестримності США
2 березня, 04:05
Президент наголосив, що захист має бути скоординованим
Зеленський розповів, як Росія допомагає іранському режиму у війні проти США
7 березня, 21:34
Трамп заявив, що вирішить разом з Ізраїлем, коли закінчиться війна з Іраном
Трамп заявив, що вирішить разом з Ізраїлем, коли закінчиться війна з Іраном
9 березня, 04:59
Нелю Штепу судять з 2014 року
Справа Нелі Штепи. Ексмер Слов’янська повідомила суд про важке захворювання
14 березня, 12:00
Трамп вимагає допомоги НАТО для контролю Ормузької протоки
Трамп приготував силову операцію в Ормузькій протоці: що відомо
16 березня, 10:59

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 18 березня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 18 березня 2026 року
Росіяни обстріляли Сумщину: є поранені, пошкоджено адмінбудівлю (фото)
Росіяни обстріляли Сумщину: є поранені, пошкоджено адмінбудівлю (фото)
Втрати ворога станом на 18 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 18 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 березня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 березня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 18 березня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 18 березня 2026
В окупованому Донецьку росіяни відбирають позашляховики цивільних для фронту
В окупованому Донецьку росіяни відбирають позашляховики цивільних для фронту

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 18 березня
Сьогодні, 05:59
Останній чвертьфінал Кубка України зірвала тривала повітряна тривога
Вчора, 17:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 17 березня
Вчора, 05:59
Іран відновив інтригу щодо участі в Чемпіонаті світу
16 березня, 17:24
Збірна України оголосила склад на Швецію з трьома дебютантами
16 березня, 14:25
В Україні без опадів: погода на 16 березня
16 березня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua