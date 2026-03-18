Росіяни обстріляли Сумщину: є поранені, пошкоджено адмінбудівлю (фото)

Упродовж минулої доби на території Сумської області зафіксовано 38 обстрілів по 26 населених пунктах. Ворог застосовував керовані авіабомби, РСЗВ, артилерію, міномети та безпілотники різних типів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

У Краснопільській громаді поранено 63-річну жінку та 65-річного чоловіка, також пошкоджено приватний житловий будинок.

Водночас у Кириківській громаді пошкоджено об’єкти транспортної інфраструктури, адміністративну будівлю та технічні засоби.

«На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки. Правоохоронці задокументували наслідки обстрілів, фіксують руйнування та збирають докази», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України Державною екологічною інспекцією зафіксовано 10 885 випадків шкоди довкіллю на майже 6,4 трлн грн.