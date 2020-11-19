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    ГОЛОВНЕЧетвер, 19 листопада 2020 року
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    У місті, що стало символом протистояння окупації, до другого туру прорвалися представники ОПЗЖ та Опоблоку
    Карабах: головна війна ще попереду? Росія ніколи не піде добровільно
    Тріумфатори осінньої війни на Кавказі, хто вони?
    Китай відповів коронавірусу та США. Найбільша торгова угода у світі: усі деталі
    Нове об’єднання контролюватиме третину світової економіки
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    Інтерв'ю
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    «Завжди треба питати лікаря: на якій підставі ви даєте антибіотики?»
    Данило Гетманцев: Запровадив би повний локдаун вже сьогодні
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    «Друк грошей» і «обвал гривні». Василь Горбаль про останні зміни в Нацбанку
    Член Ради НБУ про свою зарплату та досвід, який дала йому Партія регіонів
    Продала шубу – рятувала театр. Як виживає недержавний мистецький сектор у пандемію
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    Світ
    Організатори Євробачення оголосили нові правила проведення конкурсу
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    Країна
    Вперше в Україні за добу зафіксовано понад 13 тисяч нових хворих на Covid-19
    У Києві за добу на коронавірус захворіло 1348 людей
    Економіка
    Названо причину, коли українці можуть не платити повну ціну за тепло і гарячу воду
    Знизити тарифи можна на період, коли комунальна послуга не відповідала заявленим якостям
    Нова енергія
    Французький виробник поїздів увійшов в Іспанську водневу асоціацію
    Компанія Alstom зробила ставку на водневі джерела енергії
    Київ
    Діловий центр Києва перенесуть: стало відомо, в який район
    Для розміщення ділового центру розглядається одна з найбільших промзон Києва
    Спорт
    Не по-братськи. Сербія розгромила Росію у вирішальному матчі Ліги націй (відео)
    При певних розкладах, для виходу в Дивізіон А росіян влаштовувала навіть нічия
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    ДБР повідомило про підозру експрацівнику СБУ, який побив 26-річну поліцейську
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