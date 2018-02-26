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    Понеділок, 26 лютого 2018 року
    <p class="p5"><b><i>2014 рік: Путін у Севастополі приймає парад до 69-ї річниці завершення Великої Вітчизняної війни</i></b><b><i></i></b></p>
    Ядерна дача Путіна. Що за чотири роки трапилось із Кримом
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