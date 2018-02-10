Інтерв’юСубота, 10 лютого 2018 року
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Віталій Кропачов: Я можу стріляти, і начебто непогано це роблю
«Іноземним партнерам я кажу «Крихітко, це – Україна, треба бути до всього готовим»
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Андрій Кушнір: Громадських організацій, які в своїй назві містять «АТО» чи «учасники бойових дій», вже понад 500
«При перерахунку військових пенсій треба враховувати, чи відгукнувся конкретний пенсіонер на заклик держави підтримати її у лиху годину»
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Андрій Білецький: Влада знищила авторитет добробатів
«Варіант «Тимошенко і Порошенко у другому турі» розглядати не хочу – це фільм жахів»
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Дмитро Ярош: «Джавеліни» не зроблять перелом у цій війні. Але вони значно посилять наш потенціал
«Моя послідовна позиція з 2014 року: або ми воюємо, або ми торгуємо»
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Максим Степанов: Be Smart - подарунок усім випускникам України і шанс на успішну здачу ЗНО
«Практика показала, що результати ЗНО випускника, який готувався за допомогою Be Smart, на 20-25 балів вище»
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Заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик: Кожен тепер має право на безкоштовні ліки з Національного переліку
«Вже цього року в усіх лікувальних закладах зобов’язані на 100% забезпечити кожного громадянина України цим списком ліків»
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Віталій Малахов: У мене немає манії величі, але скандал зробив Театр на Подолі найпопулярнішим у Києві
«У 2008 році будівництво зупинилося. Дах поспішили вкрити міддю, і його просто розікрали. Я особисто бігав з пістолетом і ловив злодіїв»
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Активіст проекту СanceL-R Інеса Матюшенко: Моя мета - змінити ставлення суспільства до онкології
«Буває навіть в таксі не беруть, бо ти «лисий, блідий…»
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Хірург, який врятував Настю Овчар: Я лікую українських дітей безплатно, а ваші чиновники вказують, як і де мені це робити
Геннадій Фузайлов розказав, як треба змінювати українську систему охорони здоров’я
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Микола Капітоненко: Розмови про те, що Росія розвалиться, а в нас настане щастя, - поганий шлях
Нам не потрібно жити в ілюзіях, що санкції вводяться для того, аби зробити Україну сильнішою
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Римма Зюбіна: Моя поведінка під час Майдану сподобалась не всім...
«Деякі депутати, коли їх запросили в Оперний театр, телефонували у Мінкульт запитати, де це...»
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Депутат ПАРЄ Егідіус Варейкіс: Серед членів Асамблеї є й ті, хто заради фінансування готові повернути Росію
«На жаль, у нас немає силового механізму, щоб когось карати за невиконання резолюції»
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Тарас Марусик: Лариса Ніцой хоче у Верховну Раду і для цього використовує мовне питання
Експерт про закон «Про освіту»: cтаття, яка так дратує наших сусідів, прописана розумно, а за всіма нападками стоїть Кремль
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Архієпископ Кримський УПЦ КП Климент: У мене була одна зустріч із Сергієм Аксьоновим. Думаю, це сталось після дзвінка з Москви
«Лист, який написав Святіший патріарх Філарет у Москву, - це дуже професійна провокація»
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Історик Станіслав Кульчицький: Нинішня Україна змогла об’єднати практично всі території, населені українцями, і це дуже добре
«Ми втратили Холмщину, Підляшшя, Посяння, Кубань... Але жаліти за ними, як росіяни за Аляскою, не треба»
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Валентин Манько: В оточенні Корбана хотіли, щоб я взяв на себе провину за їхні кримінальні дії
Скандал тижня: переможець конкурсу на посаду голови Державної служби у справах ветеранів коментує звинувачення на свою адресу
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Заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик: Мінімум половина фармринку в Україні – це ліки, ефективність яких не доведена
«Україна розпочинає пілотний проект з трансплантації органів від неродинного донора»
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«Жити важко, але будемо терпіти». Впливовий соціолог про те, що коїться у головах росіян
Керівник «Левада-Центру» Лев Гудков: На президентських виборах може бути зафіксована рекордно низька явка
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Віце-президент Федерації футболу Криму: Хлопців, які хочуть грати у «Таврії», ми питаємо «Чий Крим?»
«Коли ми заявили про те, що підтримуємо Євромайдан, Могильов виступив із заявою, що такого не може бути, що це не сімферопольські фанати, а навіть… звезені зі Львова»
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Ірина Конченкова: Ми повинні вже зараз думати, як переучувати дітей з окупованих територій
«Багато людей у сірій зоні живуть від гуманітарки до гуманітарки. Вони втратили віру в себе. Треба, щоб ця хвороба передалася їхнім дітям»
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