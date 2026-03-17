Збитки довкіллю від війни сягнули 6,4 трлн грн: що зазнало найбільшої шкоди

Агресія РФ спричинила масштабне забруднення ґрунтів, води та повітря

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України Державною екологічною інспекцією зафіксовано 10 885 випадків шкоди довкіллю на майже 6,4 трлн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінекономіки.

Загальна сума збитків, завданих природному середовищу, становить майже 6,4 трлн грн. Зокрема:

1,34 трлн грн – збитки від забруднення ґрунтів та засмічення земель через ракетно-бомбові удари;

1,15 трлн грн – шкода від забруднення атмосферного повітря продуктами горіння;

120 млрд грн – збитки від забруднення та засмічення водних ресурсів, а також незаконного використання води;

3,8 трлн грн – втрати територій і об’єктів природно-заповідного фонду.

Збитки внаслідок агресії РФ фото: Мінекономіки

Переважна більшість випадків розслідується в межах досудових кримінальних проваджень, передбачених статтею 441 «Екоцид» ККУ, або матеріали щодо фіксації шкоди долучаються до вже відкритих справ, які здійснюють відповідні правоохоронні органи України.

Нагадаємо, науковці Національної академії наук України зробили комплексне дослідження, яке підтвердило кардинальну зміну складу атмосферного повітря через ракетні удари, пожежі на промислових об'єктах та руйнування інфраструктури.

До слова, у тимчасово окупованому Криму знову фіксують забруднення узбережжя мазутом. Місцеві жителі повідомляли про плями мазуту на пляжах південно-східного узбережжя та загибель диких водоплавних птахів.