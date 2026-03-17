Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Збитки довкіллю від війни сягнули 6,4 трлн грн: що зазнало найбільшої шкоди

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росія продовжує щоденно завдавати шкоди довкіллю України, використовуючи війну як інструмент руйнування екосистем
фото: ДСНС (ілюстративне)

Агресія РФ спричинила масштабне забруднення ґрунтів, води та повітря

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України Державною екологічною інспекцією зафіксовано 10 885 випадків шкоди довкіллю на майже 6,4 трлн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінекономіки.

Загальна сума збитків, завданих природному середовищу, становить майже 6,4 трлн грн. Зокрема:

  • 1,34 трлн грн – збитки від забруднення ґрунтів та засмічення земель через ракетно-бомбові удари;
  • 1,15 трлн грн – шкода від забруднення атмосферного повітря продуктами горіння;
  • 120 млрд грн – збитки від забруднення та засмічення водних ресурсів, а також незаконного використання води;
  • 3,8 трлн грн – втрати територій і об’єктів природно-заповідного фонду.
Збитки внаслідок агресії РФ
фото: Мінекономіки

Переважна більшість випадків розслідується в межах досудових кримінальних проваджень, передбачених статтею 441 «Екоцид» ККУ, або матеріали щодо фіксації шкоди долучаються до вже відкритих справ, які здійснюють відповідні правоохоронні органи України.

Нагадаємо, науковці Національної академії наук України зробили комплексне дослідження, яке підтвердило кардинальну зміну складу атмосферного повітря через ракетні удари, пожежі на промислових об'єктах та руйнування інфраструктури.

До слова, у тимчасово окупованому Криму знову фіксують забруднення узбережжя мазутом. Місцеві жителі повідомляли про плями мазуту на пляжах південно-східного узбережжя та загибель диких водоплавних птахів.

Читайте також:

Теги: екологія Мінекономіки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua