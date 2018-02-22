Події в УкраїніЧетвер, 22 лютого 2018 року
-
«Нічого особистого, лише бізнес». Світові бренди, які визнали «Кримнаш» (список) війна і бізнес
Для DHL, Auchan, Reebok, Hyundai, Citroën окупований півострів є територією, де можна заробляти за будь-яких обставин
-
АТО на Донбасі змінюють на операцію Об'єднаних сил
Відповідаючи на запитання про те, хто очолить штаб Об’єднаних сил, начальник Генерального штабу ЗСУ повідомив, що це буде «людина з бойовим досвідом»
-
Окупанти за добу здійснили 20 прицільних обстрілів позицій сил АТО - штаб
Внаслідок ворожого вогню троє українських захисників було поранено, ще один отримав бойове травмування та один боєць загинув через необережне поводження зі зброєю
-
Росія відправила на Донбас 74-й «гумконвой»
Автомобілі везуть більше 430 тонн вантажів
-
Аваков запевняє, що усі пенсіонери з МВС з січня отримають підвищену пенсію
Підвищення до пенсії отримають колишні співробітники прикордонної служби, Нацгвардії, ДСНС та Національної поліції
-
У Харкові сталася сутичка між українськими та італійськими ультрас
Під час бійки футбольні фанати активно застосовували піротехніку і навіть цеглини
-
Шахтарі «Селідоввугілля» оголосили голодування в будівлі Міненерговугілля
Гірники наполягають на погашенні всієї заборгованості по заробітній платі
-
День в АТО: один загиблий, двоє поранених
Російсько-окупаційні війська використовують заборонені Мінськими угодами зразки озброєння – артилерійські системи та міномети
-
Порошенко призначив Букіна директором «Укроборонпрому»
Президент Петро Порошенко заявляє, що «Укроборонпром» пройде міжнародний аудит
-
Захист Януковича обіцяє покликати Порошенка в суд ще раз
Адвокат Януковича звинуватив суд у підігруванні Порошенку
-
Порошенко стверджує, що у квітні 2014-го на Луганщині його автомобіль обстріляли
За словами президента, під час проведення зустрічі з мешканцями селища Ізварине також були провокаційні виступи невідомих людей, які перетнули кордон з російського боку
-
Суд дочасно припинив допит Порошенка через запитання захисника Януковича
Допит Порошенка мав тривати до 15.30
-
Порошенко пояснив, чим був настільки заклопотаний, що не зміг приїхати до суду над Януковичем
Президент розказав, з ким сьогодні зустрічався і про що говорив
-
Порошенко розповів, де бачив у Криму «зелених чоловічків» та військових ЧФ РФ
Порошенко уточнив, що в Криму особисто бачив військовослужбовців Чорноморського флоту Росії
-
Порошенко розказав, як з боєм проривався до камер в окупованому Криму
Президент розказав, як на нього напали у заблокованому Криму
-
Справа про держзраду Януковича: суд допитав Порошенка
Президента допитали у режимі відеоконференції
-
У Міноборони підтвердили смерть 23-річної медсестри на фронті
Військовий медик загинула внаслідок обстрілу терористів
-
У екс-нардепа Лабунської помер син. Причина - грип?
Сину екс-нардепа було 31
-
На початку окупації Криму РФ перекинула на півострів 10 тис. військових, - Єльченко
Єльченко: За своїми каналами ми бачили, що там щонайменше кілька десятків були спецрейсів російської авіації
-
Суд не дозволив захисту Януковича поставити запитання Порошенку в Адміністрації президента
Суд відмовив захисту у задоволенні заявленого ними клопотання
Розсилка
НАЙПОПУЛЯРНІШЕ