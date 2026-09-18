Повітряна тривога – не кінець уроку: у школах Києва запроваджено нові правила

Заняття у школах Києва призупиняються лише на час, необхідний учням і педагогу, щоб перейти в безпечніше місце

У новому навчальному році школи Києва працюють за індивідуальними алгоритмами, які враховують різні сценарії розвитку безпекової ситуації. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, інформує «Главком».

Заступник голови КМДА пояснив, що під час дистанційного навчання повітряна тривога не означає завершення уроку: заняття призупиняється на час, необхідний учням і педагогу, щоб переміститися в безпечніше місце, після чого урок продовжується. Такий підхід передбачений новими рекомендаціями Міністерства освіти і науки України та врахований у рекомендаціях для закладів загальної середньої освіти столиці.

За словами Мондриївського, алгоритм дій залежить від того, в якому форматі навчаються діти. Під час очного уроку після сигналу «Повітряна тривога» заняття припиняється, учні разом із педагогами організовано переходять до укриття. Якщо перебування в укритті безпечне та є відповідні умови, навчання може продовжитися безпосередньо там. Якщо ж таких умов немає, діти лишаються в укритті до офіційного сигналу про відбій тривоги, а потім повертаються в класи, де продовжують уроки.

Під час дистанційного навчання дитина та педагог можуть перебувати у різних місцях, тому алгоритм інший. Якщо оголошено тривогу, всі мають перейти в безпечніше місце. На цей час онлайн-заняття призупиняється, а після переміщення та за наявності безпечних умов педагог продовжує урок. Тобто сигнал тривоги не означає автоматичного скасування всього заняття чи навчального дня, як було раніше.

Мондриївський зазначив, що така гнучкість стає важливою під час тривалих і повторних ракетно-дронових атак, коли один і той самий формат навчання протягом усього дня може бути неможливим. Тому школи заздалегідь готують кілька сценаріїв роботи та можуть оперативно переходити між очним, змішаним, дистанційним і асинхронним форматами.

Для очного навчання це означає, зокрема, готовність укриттів до тривалого перебування дітей. В укриттях шкіл:

облаштовують робочі зони;

встановлюють парти та дошки;

забезпечують додаткове освітлення;

покращують доступ до Wi-Fi.

Якщо тривога затягується, після організованого переміщення, перевірки присутності та оцінки безпекової ситуації освітній процес може продовжитися в укритті.

Для днів із тривалими або каскадними тривогами школи також можуть використовувати «розклад-трансформер». Він передбачає:

можливість змінювати тривалість занять;

переносити частину навчального матеріалу в асинхронний формат;

об’єднувати навчальні матеріали в тематичні блоки та заздалегідь готувати матеріали, які

можна швидко використати після переривання уроку.

Залежно від місткості укриття та безпекових можливостей заклад може організовувати навчання в одну або дві зміни, застосовувати ротацію класів, поєднувати очні та дистанційні заняття або за потреби використовувати інші безпечні приміщення в межах освітньої міграції. За відповідних умов пріоритет очного навчання надається учням початкової школи.

Нагадаємо, 58% українських 15-річних школярів повідомили, що пропустили щонайменше один день навчання за два тижні до тестування PISA-2025, стільки ж – пропустили бодай один урок, а 54% – запізнювалися на заняття. Для порівняння, у середньому в країнах ОЕСР ці показники суттєво нижчі – 22%, 24% і 50% відповідно. Тобто за пропусками цілого дня навчання українські школярі випереджають ровесників із інших країн більш ніж удвічі.

До слова, журналістка Христина Коціра розповіла про пошуки у Києві школи, де її донька могла б спілкуватися українською не лише на уроках, а й у повсякденному житті. За її словами, під час кількох спроб вона зіткнулася з переважно російськомовним середовищем.