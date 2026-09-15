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«Українська лише на уроках»: журналістка розповіла про мовну ситуацію у київських школах

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Українська лише на уроках»: журналістка розповіла про мовну ситуацію у київських школах
Коціра спеціально запитувала адміністрацію та вчителів, скільки дітей спілкуються українською
фото з відкритих джерел

У п’яти школах Києва журналістка намагалася знайти україномовне середовище для доньки

Журналістка Христина Коціра розповіла про пошуки у Києві школи, де її донька могла б спілкуватися українською не лише на уроках, а й у повсякденному житті. За її словами, під час кількох спроб вона зіткнулася з переважно російськомовним середовищем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її допис у Facebook.

Загалом журналістка розповіла про досвід у п’яти школах. За її словами, у більшості випадків реальна мовна ситуація не відповідала очікуванням.

«Українська лише на уроках»: журналістка розповіла про мовну ситуацію у київських школах фото 1

У першій школі донька журналістки прийшла на пробний день, однак не залишилася там, оскільки всі діти спілкувалися російською.

У другій школі Коціра спеціально запитувала адміністрацію та вчителів, скільки дітей спілкуються українською. Їй відповіли, що приблизно половина дітей – україномовні. Однак, за її словами, «по факту: з 30 дітей – ніхто».

«Вчитель історії України розповідає, що не любить Львів, бо там погано озираються на російську, а він російськомовний киянин. Там радикали, але що візьмеш з тих западенців і взагалі, якщо всі заговорять на соловʼїній війна не закінчиться. А російська – дуже функціональна, бо нею можна порозумітися в Узбекистані. Це майже дослівно. На зауваження, що цій функціональності передувала причина – колонізаторська політика Росії, каже: я зараз не про причини…», – йдеться у дописі.

Окремо журналістка згадала ситуацію із психологом. За її словами, він поставив єдину україномовну дитину в центр кола й запитував, чому люди переходять на російську, чи переходить вона сама на російську та чим відрізняються росіяни від українців. Водночас класна керівниця, зазначає журналістка, наголошувала на важливості української мови та розповідала власну історію про російськомовних людей, які прийшли до її дому зі словами, що «говорять однією мовою», тому прийшли їх «рятувати».

Ще в одній школі, яку журналістка обрала після попереднього дослідження, на сайті та в договорі було зазначено, що українська мова є цінністю для закладу. Проте фактично з 15 дітей українською розмовляла лише одна дитина.

«Це означає, що українська – офіційна мова на уроках. Як примусова вишиванка з шароварами в конкретні дні/години. А тільки дзвонить дзвінок, всі переходять на общєпонятний. І нема на то ради. Класна керівничка телефонує до мене і розповідає, яка вона захоплена: яка у вас свідома дитина, це так круто в такому віці розуміти і відстоювати свої цінності, про це комунікувати, ви можете пишатися і тд. Ну, але», – написала журналістка.

Під час ще однієї спроби журналістці чесно повідомили, що з 12 дітей у класі четверо походять з україномовних сімей. Водночас за межами школи підлітки, за словами педагогів, переходять на російську.

Нагадаємо, у 2025 році Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська прокоментувала результати моніторингового дослідження мовної ситуації у столичних школах, яке виявило серйозне зниження показників функціонування державної мови. За даними, оприлюдненими Державною службою якості освіти України, у Києві до 82% школярів розмовляють російською мовою на перервах, що, на думку мовної омбудсменки, свідчить про глибоко вкорінений «колоніальний маркер».

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Теги: Київ школа українська мова школярі

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