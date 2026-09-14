Українські підлітки стали частіше пропускати школу – дослідження

Школярі в Україні пропускають заняття вдвічі частіше, ніж однолітки за кордоном

58% українських 15-річних школярів повідомили, що пропустили щонайменше один день навчання за два тижні до тестування PISA-2025, стільки ж – пропустили бодай один урок, а 54% – запізнювалися на заняття. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний національний звіт PISA-2025, оприлюднений Міністерством освіти і науки України та Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Як українські дані співвідносяться із середніми в ОЕСР

Для порівняння, у середньому в країнах ОЕСР ці показники суттєво нижчі – 22%, 24% і 50% відповідно. Тобто за пропусками цілого дня навчання українські школярі випереджають ровесників із інших країн більш ніж удвічі.

Як змінилася ситуація з 2022 року

У попередньому циклі дослідження, PISA-2022, ті самі дані були помітно нижчими: 25%, 32% і 58% відповідно. За три роки повномасштабної війни частка тих, хто пропускає цілий день або окремий урок, зросла більш ніж удвічі, хоча запізнення, навпаки, дещо скоротилося.

Чому ці дані не можна поширювати на всю країну

У дослідженні взяли участь 8962 підлітки з 17 із 27 регіонів України.

Через безпекову ситуацію тестування не проводили у:

Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській і Херсонській областях;

Автономній Республіці Крим і Севастополі.

Автори звіту наголошують: пропуски занять українськими підлітками не можна пояснювати лише низькою навчальною мотивацією – йдеться про наслідки повітряних тривог, вимушених переміщень і змішаного формату навчання.

Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко зауважив, що за кожною цифрою PISA стоять діти, які провели значну частину шкільного життя, навчаючись спершу в умовах пандемії, а відтак – повномасштабної війни.

До слова, з березня в Україні також посилили контроль за відвідуваністю: школи тепер зобов'язані оперативно повідомляти ювенальну поліцію та службу у справах дітей про учнів, які не відвідують заняття.

Які ще виклики показала PISA-2025

Дослідження зафіксувало й інші освітні розриви. Найвразливіша сфера для українських підлітків – читання: середній бал становить 418, що на 43 бали нижче за середній показник ОЕСР. Суттєвою залишається й різниця між селом і великим містом: 61–68 балів залежно від предмета, що дорівнює більш ніж трьом рокам навчання.

Показовим є й ставлення школярів до штучного інтелекту: 54% використовують чат-боти для навчання щонайменше раз на тиждень – це більше, ніж у середньому в країнах ОЕСР (46%).

Нагадаємо, за результатами PISA-2025 майже половина українських підлітків не досягає базового рівня з математики й читання, водночас негативна динаміка, зафіксована між 2018 і 2022 роками, зупинилася.