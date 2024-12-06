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6 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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6 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 грудня – День Збройних сил України
фото: ЗСУ

Не варто давати в борг у день святого Миколая

6 грудня відзначається День Збройних сил України. Віряни вшановують пам'ять святителя Миколая Чудотворця.

День Збройних сил України

6 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

День Збройних Сил України збігається з початком Першого зимового походу армії Української Народної Республіки.

Перший зимовий похід – похід армії Української Народної Республіки тилами червоної та добровольчої армій під проводом Михайла Омеляновича-Павленка (6 грудня 1919 – 6 травня 1920 рр.)

Головним завданням Зимового походу було збереження присутності української армії на українській території, у ворожому запіллі, шляхом партизанських дій, в той час, як її Головний Отаман Петлюра, відповідаючи за важливі державні справи, перебував зі своїм штабом у Варшаві.

Наказом Головної команди Війська і Флоту УНР від 19 жовтня 1920 року за підписом Симона Петлюри було засновано нагороду «Залізний хрест за зимовий похід і бої», що був єдиним бойовим орденом Армії УНР. Цим хрестом були нагороджені всі учасники Першого зимового походу, які іменувалися «Лицарями Ордена Залізного Хреста». 

Волею випадку чи збігом обставин саме у дату початку Першого Зимового походу в 1991 році парламент вже незалежної України ухвалив закони «Про оборону України» і «Про Збройні Сили України», які мали стати продовжувачами славних бойових традицій українського війська, зокрема і Армії УНР. У цей же день було затверджено текст Військової присяги.

Яке сьогодні релігійне свято

6 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2
фото: Freepik

6 грудня в церковному календарі – день пам’яті святителя Миколая Чудотворця. Народившись у сім'ї заможних християн, Миколай змалечку виховувався у благочесті і справедливості. Жив він у місті Патара (провінція Лікія) наприкінці III століття. Відрізнявся дуже добрим характером. Завдяки багатим батькам зміг отримати досить хорошу на той час освіту.

Його рідного дядька також звали Миколаєм і він був Патарським єпископом. Помітивши, що племінник показує любов до християнства, він зробив його читцем, а потім священником. Часто залишав на нього єпархію, коли відлучався у справах. В молодому віці Миколай залишився без батьків. Великий спадок, який отримав після їхньої смерті, роздав бідним. За це отримав від Бога дар чудотворення.

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Що не можна робити цього дня

  • Утримуйтесь від сварок з близькими, інакше наступного року з ними будуть погані стосунки.
  • Не варто давати у борг в день святого Миколая.
  • Не можна займатися ремонтом, прати чи шити.

Народні прикмети і традиції

  • Іній на деревах – до багатого урожаю наступного року;
  • Яка погода на зимового Миколу, таким буде і день на весняного (9 травня);
  • Сонячний та морозний день – наступного року чекайте на поганий урожай;
  • З дороги сніг змітає вітер – то шляхи стояти не будуть (почнеться відлига).

Пам’ятні події 6 грудня

  • 1060 рік – Бела I стає королем Угорщини;
  • 1240 рік – Київ захоплюють та руйнують війська монгольського хана Батия;
  • 1492 рік – перша експедиція Колумба відкриває острів Гаїті;
  • 1637 рік – відбувається Кумейківський бій між козацьким і польсько-шляхетським військами, яким завершилось придушення повстання Павлюка;
  • 1768 рік – у Шотландії друкують перше видання Britannica, всесвітньовідому та одну з найпопулярніших досі енциклопедій;
  • 1869 рік – у Південній Африці відкривають кімберлітові трубки, поклади алмазів;
  • 1877 рік – виходить перший номер газети «Вашингтон пост»;
  • 1877 рік – винахідник Томас Едісон робить на своєму новому фонографі найперший запис людського голосу, процитувавши слова дитячої пісеньки «Мері мала маленьке телятко»;
  • 1917 рік – парламент Фінляндії проголошує незалежність країни від Росії;
  • 1917 рік – в порту Галіфакса вибухає французьке судно «Монблан», навантажене боєприпасами, гине близько 2000 осіб;
  • 1919 рік – під командуванням Михайла Омеляновича-Павленка розпочинається Перший зимовий похід Армії УНР тилами Червоної та Добровольчої армій;
  • 1921 рік – підписують англо-ірландський договір, за яким рівно через рік (6 грудня 1922) Ірландія здобує незалежність;
  • 1991 рік – набирає чинності нова конституція Болгарської республіки;
  • 1991 рік – утворюють Збройні сили України;
  • 1991 рік – незалежність України визнають Естонія і Куба;
  • 2000 рік – відкривають ліверморій (стара назва – унунгексій) – хімічний елемент з атомним номером 116;
  • 2003 рік – засновують Львівський муніципальний духовий оркестр «Галицькі Сурми»;
  • 2008 рік – у Греції спалахують масові заворушення через вбивство в Афінах поліцейським підлітка;
  • 2017 рік – адміністрація Дональда Трампа офіційно оголошує про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Максим, Микола.

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Теги: ЗСУ свята Різдвяні свята традиції свято

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