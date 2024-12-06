6 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Не варто давати в борг у день святого Миколая

6 грудня відзначається День Збройних сил України. Віряни вшановують пам'ять святителя Миколая Чудотворця.

День Збройних сил України

День Збройних Сил України збігається з початком Першого зимового походу армії Української Народної Республіки.

Перший зимовий похід – похід армії Української Народної Республіки тилами червоної та добровольчої армій під проводом Михайла Омеляновича-Павленка (6 грудня 1919 – 6 травня 1920 рр.)

Головним завданням Зимового походу було збереження присутності української армії на українській території, у ворожому запіллі, шляхом партизанських дій, в той час, як її Головний Отаман Петлюра, відповідаючи за важливі державні справи, перебував зі своїм штабом у Варшаві.

Наказом Головної команди Війська і Флоту УНР від 19 жовтня 1920 року за підписом Симона Петлюри було засновано нагороду «Залізний хрест за зимовий похід і бої», що був єдиним бойовим орденом Армії УНР. Цим хрестом були нагороджені всі учасники Першого зимового походу, які іменувалися «Лицарями Ордена Залізного Хреста».

Волею випадку чи збігом обставин саме у дату початку Першого Зимового походу в 1991 році парламент вже незалежної України ухвалив закони «Про оборону України» і «Про Збройні Сили України», які мали стати продовжувачами славних бойових традицій українського війська, зокрема і Армії УНР. У цей же день було затверджено текст Військової присяги.

Яке сьогодні релігійне свято

фото: Freepik

6 грудня в церковному календарі – день пам’яті святителя Миколая Чудотворця. Народившись у сім'ї заможних християн, Миколай змалечку виховувався у благочесті і справедливості. Жив він у місті Патара (провінція Лікія) наприкінці III століття. Відрізнявся дуже добрим характером. Завдяки багатим батькам зміг отримати досить хорошу на той час освіту.

Його рідного дядька також звали Миколаєм і він був Патарським єпископом. Помітивши, що племінник показує любов до християнства, він зробив його читцем, а потім священником. Часто залишав на нього єпархію, коли відлучався у справах. В молодому віці Миколай залишився без батьків. Великий спадок, який отримав після їхньої смерті, роздав бідним. За це отримав від Бога дар чудотворення.

Що не можна робити цього дня

Утримуйтесь від сварок з близькими, інакше наступного року з ними будуть погані стосунки.

Не варто давати у борг в день святого Миколая.

Не можна займатися ремонтом, прати чи шити.

Народні прикмети і традиції

Іній на деревах – до багатого урожаю наступного року;

Яка погода на зимового Миколу, таким буде і день на весняного (9 травня);

Сонячний та морозний день – наступного року чекайте на поганий урожай;

З дороги сніг змітає вітер – то шляхи стояти не будуть (почнеться відлига).

Пам’ятні події 6 грудня

1060 рік – Бела I стає королем Угорщини;

1240 рік – Київ захоплюють та руйнують війська монгольського хана Батия;

1492 рік – перша експедиція Колумба відкриває острів Гаїті;

1637 рік – відбувається Кумейківський бій між козацьким і польсько-шляхетським військами, яким завершилось придушення повстання Павлюка;

1768 рік – у Шотландії друкують перше видання Britannica, всесвітньовідому та одну з найпопулярніших досі енциклопедій;

1869 рік – у Південній Африці відкривають кімберлітові трубки, поклади алмазів;

1877 рік – виходить перший номер газети «Вашингтон пост»;

1877 рік – винахідник Томас Едісон робить на своєму новому фонографі найперший запис людського голосу, процитувавши слова дитячої пісеньки «Мері мала маленьке телятко»;

1917 рік – парламент Фінляндії проголошує незалежність країни від Росії;

1917 рік – в порту Галіфакса вибухає французьке судно «Монблан», навантажене боєприпасами, гине близько 2000 осіб;

1919 рік – під командуванням Михайла Омеляновича-Павленка розпочинається Перший зимовий похід Армії УНР тилами Червоної та Добровольчої армій;

1921 рік – підписують англо-ірландський договір, за яким рівно через рік (6 грудня 1922) Ірландія здобує незалежність;

1991 рік – набирає чинності нова конституція Болгарської республіки;

1991 рік – утворюють Збройні сили України;

1991 рік – незалежність України визнають Естонія і Куба;

2000 рік – відкривають ліверморій (стара назва – унунгексій) – хімічний елемент з атомним номером 116;

2003 рік – засновують Львівський муніципальний духовий оркестр «Галицькі Сурми»;

2008 рік – у Греції спалахують масові заворушення через вбивство в Афінах поліцейським підлітка;

2017 рік – адміністрація Дональда Трампа офіційно оголошує про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Максим, Микола.