Церковний календар на грудень 2024 року: коли святкуємо Миколая та Різдво
Які свята відзначають віряни у грудні 2024 року
«Главком» публікує актуальний церковний календар та перелік свят у грудні 2024 року за новоюліанським календарем.
Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше.
Коли Миколи Чудотворця і Різдво Христове?
Головні церковні свята у грудні 2024 року
- 6 грудня – святого Миколая Чудотворця, архієпископа Мир Лікійських;
- 9 грудня – непорочне Зачаття святою Анною пресвятої Богородиці;
- 24 грудня – Святвечір:
- 25 грудня – Різдво Христове;
- 31 грудня – святих і праведних Йосифа Обручника, Давида царя і Якова, по плоті брата Господнього; преподобної Меланії Римлянки.
Перелік свят у церковному календарі на грудень 2024 року:
|
Дата
|
Православне свято
|1 грудня
|святого пророка Наума
|2 грудня
|
святого пророка Авакума
|
3 грудня
|
святого пророка Софонії
|4 грудня
|
святої великомучениці Варвари: святого преподобного Дамаскина
|5 грудня
|святого преподобного Сави Освященного
|
6 грудня
|
Святого Миколая,
архієпископа Мир Лікійських
|
7 грудня
|
святого святителя Амвросія, єпископа Медіолянського
|8 грудня
|святого преподобного Патапія
|
9 грудня
|
Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці
|
10 грудня
|
святих мучеників Мини, Єрмогена і Євграфа
|11 грудня
|святого преподобного Даниїла Стовпника
|
12 грудня
|
святого святителя Спиридона, єпископа Трімитійського
|13 грудня
|святих мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія, Мардарія, Ореста
|14 грудня
|святих мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія, Калиніка
|15 грудня
|святого священномученика Єлевтерія; святого преподобного Павла
|16 грудня
|святого пророка Аггея
|17 грудня
|
святих Праотців; святого пророка Даниїла; святих Ананії, Азарії та Мисаїла
|18 грудня
|святого мученика Севастіяна і дружини його
|19 грудня
|
святого мученика Боніфатія
|20 грудня
|святого священномученика Ігнатія Богоносця
|21 грудня
|святої мучениці Юліани
|
22 грудня
|
святої великомучениці Анастасії
|23 грудня
|святих 10 мучеників Критських
|
24 грудня
|
Святвечір (Надвечір'я Різдва Христового);святих Отців; святого преподобномученика Євгенія
|
25 грудня
|
Різдво Христове
|26 грудня
|Собор Пресвятої Богородиці і святого Йосифа Обручника
|
27 грудня
|
святого апостола первомученика і архідиякона Стефана
|28 грудня
|
святих 2000 мучеників спалених у Никодимії
|29 грудня
|святих дітей, вбитих у Вифлеємі; святого преподобного Маркелла
|30 грудня
|святої мучениці Анісії; святого преподобного Зотика пресвітера
|
31 грудня
|
святих і праведних Йосифа Обручника, Давида царя і Якова, по плоті брата Господнього; преподобної Меланії Римлянки
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