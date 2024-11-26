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Церковний календар на грудень 2024 року: коли святкуємо Миколая та Різдво

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Церковний календар на грудень 2024 року: коли святкуємо Миколая та Різдво
Релігійні свята у грудні 2024 року
фото з відкритих джерел

Які свята відзначають віряни у грудні 2024 року

«Главком» публікує актуальний церковний календар та перелік свят у грудні 2024 року за новоюліанським календарем.

Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше. 

Коли Миколи Чудотворця і Різдво Христове?

Головні церковні свята у грудні 2024 року

  • 6 грудня – святого Миколая Чудотворця, архієпископа Мир Лікійських;
  • 9 грудня – непорочне Зачаття святою Анною пресвятої Богородиці;
  • 24 грудня – Святвечір:
  • 25 грудня – Різдво Христове;
  • 31 грудня – святих і праведних Йосифа Обручника, Давида царя і Якова, по плоті брата Господнього; преподобної Меланії Римлянки.

Перелік свят у церковному календарі на грудень 2024 року:

Дата

Православне свято
1 грудня святого пророка Наума
2 грудня

святого пророка Авакума

3 грудня

святого пророка Софонії
4 грудня

святої великомучениці Варвари: святого преподобного Дамаскина
5 грудня святого преподобного Сави Освященного

6 грудня

Святого Миколая,

архієпископа Мир Лікійських

7 грудня

святого святителя Амвросія, єпископа Медіолянського
8 грудня святого преподобного Патапія

9 грудня

Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці

10 грудня

святих мучеників Мини, Єрмогена і Євграфа
11 грудня святого преподобного Даниїла Стовпника

12 грудня

святого святителя Спиридона, єпископа Трімитійського
13 грудня святих мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія, Мардарія, Ореста
14 грудня святих мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія, Калиніка
15 грудня святого священномученика Єлевтерія; святого преподобного Павла
16 грудня святого пророка Аггея
17 грудня

святих Праотців; святого пророка Даниїла; святих Ананії, Азарії та Мисаїла
18 грудня святого мученика Севастіяна і дружини його
19 грудня

святого мученика Боніфатія
20 грудня святого священномученика Ігнатія Богоносця
21 грудня святої мучениці Юліани

22 грудня

святої великомучениці Анастасії
23 грудня святих 10 мучеників Критських

24 грудня

Святвечір (Надвечір'я Різдва Христового);

святих Отців; святого преподобномученика Євгенія

25 грудня

Різдво Христове
26 грудня Собор Пресвятої Богородиці і святого Йосифа Обручника

27 грудня

святого апостола первомученика і архідиякона Стефана
28 грудня

святих 2000 мучеників спалених у Никодимії
29 грудня святих дітей, вбитих у Вифлеємі; святого преподобного Маркелла
30 грудня святої мучениці Анісії; святого преподобного Зотика пресвітера

31 грудня

святих і праведних Йосифа Обручника, Давида царя і Якова, по плоті брата Господнього; преподобної Меланії Римлянки

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Теги: свята релігія календар церква українці православна церква Українська православна церква УГКЦ

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