Церковний календар на грудень 2024 року: коли святкуємо Миколая та Різдво

Релігійні свята у грудні 2024 року

Які свята відзначають віряни у грудні 2024 року

«Главком» публікує актуальний церковний календар та перелік свят у грудні 2024 року за новоюліанським календарем.

Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше.

Коли Миколи Чудотворця і Різдво Христове?

Головні церковні свята у грудні 2024 року

6 грудня – святого Миколая Чудотворця, архієпископа Мир Лікійських;

– святого Миколая Чудотворця, архієпископа Мир Лікійських; 9 грудня – непорочне Зачаття святою Анною пресвятої Богородиці;

– непорочне Зачаття святою Анною пресвятої Богородиці; 24 грудня – Святвечір:

– Святвечір: 25 грудня – Різдво Христове;

– Різдво Христове; 31 грудня – святих і праведних Йосифа Обручника, Давида царя і Якова, по плоті брата Господнього; преподобної Меланії Римлянки.

Перелік свят у церковному календарі на грудень 2024 року: