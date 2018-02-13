Найголовніші події в Україні і світіВівторок, 13 лютого 2018 року
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Скажений єнот заблокував кордон з Росією
Тварина кидалася на людей
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Зафіксовано смерть від кору у Франції
Жінка не була вакцинована
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У Києві на одній сцені зійдуться італійський та українські композитори
Композитори планують за допомогою музики влаштувати «діалог» між Україною та Італією
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Генсек НАТО анонсував зустріч з Порошенком
Теми зустрічі він не назвав
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Знайдено два двигуни літака Ан-148, який розбився у Підмосков'ї
Знахідки вже відправили на експертизу
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14 років тюрми отримав кримський військовий Одинцов за дезертирство
Він свою провину не визнає
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Саакашвілі почне своє турне Європою з Нідерландів
Політик збирається «боротись проти корупції» в Україні у Європі
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Саакашвілі хоче відновити громадянство і «крутити шиї» олігархам
Політик має намір повернутися в Україну
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Кримського дезертира Баранова засудили до 13 років тюрми
Його визнали винним у дезертирстві
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У День закоханих в Україні буде холодно
В Києві вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг
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Глава Нацполіції назвав чотири «найкримінальніших» міста України
Наразі найменший рівень злочинності - у Донецькій і Луганській областях
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Переселенці мають голосувати за реальним місцем проживання - Айвазовська
Внутрішньо переміщенні особи, які живуть на новому місці по 2-3 роки не мають права голосу, - говорить Айвазовська
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Столичний музей Гончара затопило гарячою водою
Причина підтоплення музею – прорив на центральній теплотрасі
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У Вінницькій області схопили на хабарі високопосадовців прокуратури та поліції
Посадовців затримали «на гарячому» під час отримання хабара
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На півночі Німеччини провалився автобан
Діаметр ями становить 95 метрів
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Бахматюк готовий погасити борги своїх банків, але НБУ не хоче вести переговори
За даними власника «Укрлендфармінгу», проти переговорів виступає особисто голова НБУ
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Посол Швейцарії побачив в Україні «гарну молоду демократію»
Ми вже переконались, що в Україні є дуже гарна демократія, - підкреслив дипломат
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У НАТО дали пораду Україні, як вирішити конфлікт з Угорщиною
Столтенберг цього тижня має намір зустрітися з Петром Порошенком у Мюнхені
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В Міноборони уточнили бойові втрати за добу
Cтан одного з поранених лікарі оцінюють як задовільний, ще одного – середньої тяжкості
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У Росії взялися за розшифровку «чорних ящиків» з Ан-148
В РФ повідомили, що очікують групу фахівців з України, які допоможуть провести слідство щодо катастрофи
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