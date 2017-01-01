За законами «Холодної війни 2.0»

Георгій Кунадзе Російський дипломат

Георгій Кунадзе

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Практика висилки осіб, що володіють дипломатичним імунітетом, спирається на норми Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року.

Мовою оригіналу

Этот основополагающий документ предусматривает право любого государства без объяснения причин объявить любого аккредитованного иностранного дипломата «персоной нон грата»и потребовать его выезда со своей территории в разумные сроки. Лицо, отказавшееся выполнить это требование, лишается дипломатического иммунитета и может быть на общих основаниях привлечено к ответственности за свои деяния по законам страны пребывания.

В годы «Холодной войны» с «легкой руки» правительства Великобритании массовые высылки советских дипломатов, заподозренных в действиях несовместимых с их статусом, приобрели чуть ли рутинный характер. Обычно высылки случались после побегов сотрудников советских резидентур, исправно сдававших своих работавших под дипломатическим прикрытием «товарищей по оружию» контрразведке страны пребывания.

Так в 1971 году по наводке перебежчика Лялина власти Великобритании выдворили из страны сразу 105 сотрудников советских учреждений. В 1983 году по наводке перебежчика Ветрова такая же участь постигла 47 их коллег во Франции, в 1985 году по наводке перебежчика Гордиевского Великобританию пришлось покинуть еще 31 совзагранработнику.

На каждую высылку своих дипломатов СССР неизменно реагировал «зеркальным» выдворением со своей территории дипломатов государства-обидчика. Правда, в гораздо меньшем количестве.

Например, в 1971 году на высылку 105 советских дипломатов из Лондона ответили высылкой всего 18 британских дипломатов из Москвы. Секрет объяснялся тем, что в Москве просто не нашлось достаточного количества британских дипломатов, в то время как советских дипломатов в Лондоне было избыточно много.

Примерно такая же ситуация имела место в США, откуда в 1986 году «в целях восстановления количественного паритета» американские власти отправили домой 50 советских дипломатов. На эту «провокацию американской реакции» советские власти не отреагировали сразу. Но через несколько месяцев предложили покинуть СССР 30 американским дипломатам, в ответ на что американцы выслали еще 25 советских граждан.

Сразу скажу, что высланным из западной страны советским дипломатам, в том числе, и дипломатам в штатском, формально ничего не грозило. Их вины в случившемся не было. Однако, фактически для большинства из них это оборачивалось концом карьеры. Высланному из одной западной страны кадровому дипломату был, как правило, закрыт въезд и во все остальные. Высланному и стало быть засвеченному сотруднику спецслужб работать за границей было невозможно. От этого, конечно, не умирают. Но, согласитесь, переквалифицироваться в управдомы не совсем приятно.

С прекращением «Холодной войны» массовые высылки дипломатов прекратились до 2013 года, когда из США были в одночасье выдворены 49 российских дипломатов. Впрочем, к войне спецслужб этот случай отношения не имел: все высланных дипломаты были пойманы на элементарном мошенничестве, нанесшем американскому бюджету ущерб на сумму порядка 1,5 миллионов долларов. Мошенничали они без указаний своего руководства, а потому ответной высылки американских дипломатов из России не последовало.

И вот настал декабрь 2016 года. Действуя практически «на флажке», уходящая администрация Обамы приказала в 72 часа выехать из США 35 российским дипломатам вместе с семьями. По официальной версии, все они были каким-то образом причастны к хакерским атакам на сайт кандидата на пост президента США г-жи Клинтон. Которая в итоге выборы проиграла.

История, прямо скажу, странная. Скорее всего, атаки российских хакеров действительно имели место. Но 35 причастных к этим атакам российских дипломатов – это, по-моему, из области фантастики. Хотя бы потому, что такого количества компьютерных гениев среди российских дипломатов я при всем желании представить не могу. Дипломаты в этом смысле народ простой, даже дипломаты в штатском.

В сложившихся обстоятельствах 72 часа, предоставленных российским дипломатам на сборы, вряд ли могут считаться «разумным сроком». Новый год на носу, все, в сущности, празднуют уже с Рождества. Как успеть собраться, совершенно непонятно.

Были в скоропалительном выдворении российских дипломатов и другие несуразности. В целом же, думаю, трудно не согласиться с теми, кто заподозрил уходящую администрацию Обамы в некоем не вполне добром замысле.

Наверное, он состоял в том, чтобы подложить свинью избранному президенту Трампу, подставив его под казавшуюся неминуемой ответную высылку американских дипломатов из России. Если такой замысел действительно был, то он не сработал. В неожиданно возникшей игровой ситуации президент Путин сполна проявил свои навыки умелого тактика, заявив о том, что «зеркально» отвечать на высылку своих дипломатов Россия не будет, поскольку рассчитывает на плодотворный диалог уже с новым президентом США. Чтобы еще больше усилить эффект от столь неожиданного «миролюбия» своего обычно воинственного президента, министр иностранных дел Лавров сообщил, что рекомендовал ему немедленно выслать 35 американских дипломатов. Как говорится, картина маслом: злобный министр и бесконечно человечный президент.

В обстановке хорошо организованного восхищения мудростью и добротой вождя мало кто в России обратил внимание на то, что «зеркальную» высылку американских дипломатов он не отменил совсем, а всего лишь отложил. Ненавязчиво намекнув на то, что она все же состоится, если предстоящий диалог с новым президентом США окажется не столь плодотворным.

В целом, возникшую ситуацию следует признать в лучшем случае двусмысленной.

По формальным признакам, вечный президент России как будто переиграл уходящего президента США, за что ожидаемо удостоился похвалы от его преемника. Однако, говоря неформально, не усугубил ли тем самым г-н Путин существующие в Вашингтоне опасения относительно того, что непредсказуемый г-н Трамп может вдруг пойти с ним на беспринципный сговор? Чтобы развеять эти беспочвенные опасения, не придется ли новому президенту США начать диалог с вечным президентом России с демонстрации жесткости и принципиальности своей позиции? Или вообще отложить этот долгожданный диалог до лучших времен?

Джерело: Обозреватель

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»