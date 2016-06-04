«Політика великого кидка». Чому Тимошенко екстрено вирушила до Вашингтона

Дмитро Корнійчук Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

Дмитро Корнійчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Порошенко та Трамп

За минулий рік Банкова отримала чимало відкритих сигналів невдоволення, тепер підуть конкретні дії?

Влада Порошенка загнала сама себе в глухий політичний кут. Західні партнери, на яких сподівалися у Києві, починають відвертатися. Все через невиконання президентом взятих на себе зобов'язань. Тому Банкова, судячи з усього, вирішила вибрати для себе політику прискореної ізоляції всередині себе в стилі Януковича після «геніального» рішення посадити Тимошенко.

Насправді, треба віддати належне США і Європі, які майже три роки з серйозними обличчями вислуховували обіцянки Порошенка. Довгий час західні партнери робили вигляд, що не помічають прискорену розбудову в Україні владної і корупційної вертикалі під головну особу. Ні, іноді, звичайно, американці били по руках, як у випадку з генпрокурором Шокіним. Однак підсумок все одно був один: Київ продовжував розповідати красиві казки, нічого не виконуючи.

За минулий рік Банкова отримала чимало відкритих сигналів невдоволення «політикою великого кидка».

По-перше, американці перекрили фінансові потоки. У 2016 році був отриманий тільки один транш від МВФ у розмірі мільярда доларів. Замість планованих 4,6 млрд.

По-друге, США відмовилися надавати демонстративну підтримку Порошенку, чітко розділяючи країну і владу. Січневий візит віце-президента Байдена, який за кілька днів йшов у відставку, по суті, нічого не означав. Вояж став прощальною гастроллю політика, а не сигналом, що демократи готові битися за Порошенка з республіканцями.

Мало того, Банкова примудрилася ще й влізти у внутрішні розбірки американців під час президентських виборів, недалекоглядно підтримавши Клінтон. У підсумку ми отримали відвертого ворога в особі якщо не нового президента Трампа, то точно серед окремих впливових членів його команди.

По-третє, ЄС переніс на невизначений термін введення безвізового режиму з Україною. Мало того, прив'язали надання фінансової підтримки до відміни заборони на експорт лісу з України.

Насправді, європейців можна зрозуміти. Вони втрачають мільярди євро від санкцій проти Росії. А Київ зовсім не демонструє бажання проводити будь-які реальні реформи і боротися з корупцією. Але ж у європейських лідерів на носі вибори. І тема фінансових втрат від санкцій буде однією з ключових.

2017 рік також почався для Порошенка досить сумно.

По-перше, ПАРЄ прийняла дуже жорстку резолюцію щодо проблем з демократією в Україні.

До слова, документ пройшов не особливо поміченим в ЗМІ і в суспільстві. А там чимало важливих аспектів критики нашої влади, які враховуватиме при прийнятті рішень і Євросоюз, і США.

Єдина реформа, яку помітили в ПАРЄ, - судова. Але її похвалили авансом. Оскільки, є підозра, ми побачимо ще немало скандалів, пов'язаних з «ручним» управлінням суддями з боку Банкової.

Багато місця в документі приділено тотальній корупції в Україні. Причому європейці відверто натякають на владу Порошенка, говорячи про тісне переплетення політичних і економічних інтересів.

Не забули в ПАРЄ написати і про те, що не втратили з поля зору спроби Банкової маніпулювати виборчою системою. Розкритиковано «закон про партійну диктатуру», що дозволяє викидати кандидатів зі списку вже після закінчення виборів. А також затягування переходу до пропорційної виборчої системи, яку на Банковій бояться, як вогню. Адже не секрет, що Порошенко і Ко збираються на парламентських виборах знову отримати більшість, скуповуючи у збіднілого електорату голоси у мажоритарних округах.

Не оминули європейці і тема утисків опозиції, необхідність переглянути дискримінаційний закон про люстрацію, а також закликали відмовитися від спірних мовних законів. Ці пункти в резолюцію були включені з подачі представника Опоблока Новинського, який з недавніх пір входить в українську делегацію в ПАРЄ.

А тим часом провладна частина делегації на чолі з Ар'євим та Геращенко насилу домоглася, щоб з підсумкової частини резолюції прибрали правки німецьких депутатів про необхідність провести вибори на Донбасі. І залишили обтічне поняття про необхідність виконувати Мінські домовленості.

Критикує ПАРЄ нашу владу і за відсутність прогресу у розслідуванні розстрілів людей на Майдані.

Найсмішніше, на Банковій нічого розумнішого не придумали, як дати «фас» на ПАРЄ після цієї резолюції. І вже пішли окремі заяви близьких до Адміністрації президента депутатів: мовляв, ПАРЄ - це «рука Путіна». Раніше це клеймо вже отримало ОБСЄ.

По-друге, новообраний президент США Трамп не демонструє жодного бажання зустрічатися з Порошенком. Хоча Київ через різні канали і намагається буквально випросити спілкування.

Варто відзначити, що, в піку Порошенко, в США вже завтра розпочинаються офіційні оглядини нової адміністрацією Тимошенко. Саме з цим пов'язаний її екстрений візит до Вашингтона. Блогери з так званого пулу Банкової взяли цю дратівливу тему у розробку, відразу ж обізвавши поїздку Тимошенко виключно туристичною. Тим часом у соцмережах вже гуляє народна творчість, у якій президент Трамп готує указ про дострокове звільнення президента України Порошенка П.О. і призначення на його місце Тимошенко Ю.В.

Здається, якщо Юля отримає «добро» від когось впливового у Вашингтоні, то ми побачимо значну активізацію її дій всередині країни.

Але ось що цікаво. Замість того, щоб намагатися повернути втрачену довіру з боку Заходу, показувати реальні реформи, Порошенко навпаки вибрав стратегію «всі хто проти - агенти Путіна!». Тобто - технологи Банкової починають вибудовувати новий імідж Порошенко - президента, орієнтованого на свою країну, а не на Захід чи Схід. І саме з цим пов’язане так зване закриття Липецької фабрики, яка… продовжує працювати. У підсумку маємо: «хто нас не підтримує - той проти нас».

Задумка, може, і хороша. Але чи підходить вона Порошенку, довіра до якого тане?

Країна на межі тотальної бідності. Тому можна намагатися з президента зліпити подобу Манергейма, Пілсудського або Де Голля, але в підсумку все одно вийде гібрид Ющенка з Януковичем...

Поки ж Порошенко знаходиться в міжнародній облозі. Господар Банкової і його свита ламають голову, як з неї вийти, одночасно мріючи про другий президентський термін...

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»