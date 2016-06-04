«Політика великого кидка». Чому Тимошенко екстрено вирушила до Вашингтона
- Сьогодні, 10:15
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Розсилка
За минулий рік Банкова отримала чимало відкритих сигналів невдоволення, тепер підуть конкретні дії?
Влада Порошенка загнала сама себе в глухий політичний кут. Західні партнери, на яких сподівалися у Києві, починають відвертатися. Все через невиконання президентом взятих на себе зобов'язань. Тому Банкова, судячи з усього, вирішила вибрати для себе політику прискореної ізоляції всередині себе в стилі Януковича після «геніального» рішення посадити Тимошенко.
Насправді, треба віддати належне США і Європі, які майже три роки з серйозними обличчями вислуховували обіцянки Порошенка. Довгий час західні партнери робили вигляд, що не помічають прискорену розбудову в Україні владної і корупційної вертикалі під головну особу. Ні, іноді, звичайно, американці били по руках, як у випадку з генпрокурором Шокіним. Однак підсумок все одно був один: Київ продовжував розповідати красиві казки, нічого не виконуючи.
За минулий рік Банкова отримала чимало відкритих сигналів невдоволення «політикою великого кидка».
По-перше, американці перекрили фінансові потоки. У 2016 році був отриманий тільки один транш від МВФ у розмірі мільярда доларів. Замість планованих 4,6 млрд.
По-друге, США відмовилися надавати демонстративну підтримку Порошенку, чітко розділяючи країну і владу. Січневий візит віце-президента Байдена, який за кілька днів йшов у відставку, по суті, нічого не означав. Вояж став прощальною гастроллю політика, а не сигналом, що демократи готові битися за Порошенка з республіканцями.
Мало того, Банкова примудрилася ще й влізти у внутрішні розбірки американців під час президентських виборів, недалекоглядно підтримавши Клінтон. У підсумку ми отримали відвертого ворога в особі якщо не нового президента Трампа, то точно серед окремих впливових членів його команди.
По-третє, ЄС переніс на невизначений термін введення безвізового режиму з Україною. Мало того, прив'язали надання фінансової підтримки до відміни заборони на експорт лісу з України.
Насправді, європейців можна зрозуміти. Вони втрачають мільярди євро від санкцій проти Росії. А Київ зовсім не демонструє бажання проводити будь-які реальні реформи і боротися з корупцією. Але ж у європейських лідерів на носі вибори. І тема фінансових втрат від санкцій буде однією з ключових.
2017 рік також почався для Порошенка досить сумно.
По-перше, ПАРЄ прийняла дуже жорстку резолюцію щодо проблем з демократією в Україні.
До слова, документ пройшов не особливо поміченим в ЗМІ і в суспільстві. А там чимало важливих аспектів критики нашої влади, які враховуватиме при прийнятті рішень і Євросоюз, і США.
Єдина реформа, яку помітили в ПАРЄ, - судова. Але її похвалили авансом. Оскільки, є підозра, ми побачимо ще немало скандалів, пов'язаних з «ручним» управлінням суддями з боку Банкової.
Багато місця в документі приділено тотальній корупції в Україні. Причому європейці відверто натякають на владу Порошенка, говорячи про тісне переплетення політичних і економічних інтересів.
Не забули в ПАРЄ написати і про те, що не втратили з поля зору спроби Банкової маніпулювати виборчою системою. Розкритиковано «закон про партійну диктатуру», що дозволяє викидати кандидатів зі списку вже після закінчення виборів. А також затягування переходу до пропорційної виборчої системи, яку на Банковій бояться, як вогню. Адже не секрет, що Порошенко і Ко збираються на парламентських виборах знову отримати більшість, скуповуючи у збіднілого електорату голоси у мажоритарних округах.
Не оминули європейці і тема утисків опозиції, необхідність переглянути дискримінаційний закон про люстрацію, а також закликали відмовитися від спірних мовних законів. Ці пункти в резолюцію були включені з подачі представника Опоблока Новинського, який з недавніх пір входить в українську делегацію в ПАРЄ.
А тим часом провладна частина делегації на чолі з Ар'євим та Геращенко насилу домоглася, щоб з підсумкової частини резолюції прибрали правки німецьких депутатів про необхідність провести вибори на Донбасі. І залишили обтічне поняття про необхідність виконувати Мінські домовленості.
Критикує ПАРЄ нашу владу і за відсутність прогресу у розслідуванні розстрілів людей на Майдані.
Найсмішніше, на Банковій нічого розумнішого не придумали, як дати «фас» на ПАРЄ після цієї резолюції. І вже пішли окремі заяви близьких до Адміністрації президента депутатів: мовляв, ПАРЄ - це «рука Путіна». Раніше це клеймо вже отримало ОБСЄ.
По-друге, новообраний президент США Трамп не демонструє жодного бажання зустрічатися з Порошенком. Хоча Київ через різні канали і намагається буквально випросити спілкування.
Варто відзначити, що, в піку Порошенко, в США вже завтра розпочинаються офіційні оглядини нової адміністрацією Тимошенко. Саме з цим пов'язаний її екстрений візит до Вашингтона. Блогери з так званого пулу Банкової взяли цю дратівливу тему у розробку, відразу ж обізвавши поїздку Тимошенко виключно туристичною. Тим часом у соцмережах вже гуляє народна творчість, у якій президент Трамп готує указ про дострокове звільнення президента України Порошенка П.О. і призначення на його місце Тимошенко Ю.В.
Здається, якщо Юля отримає «добро» від когось впливового у Вашингтоні, то ми побачимо значну активізацію її дій всередині країни.
Але ось що цікаво. Замість того, щоб намагатися повернути втрачену довіру з боку Заходу, показувати реальні реформи, Порошенко навпаки вибрав стратегію «всі хто проти - агенти Путіна!». Тобто - технологи Банкової починають вибудовувати новий імідж Порошенко - президента, орієнтованого на свою країну, а не на Захід чи Схід. І саме з цим пов’язане так зване закриття Липецької фабрики, яка… продовжує працювати. У підсумку маємо: «хто нас не підтримує - той проти нас».
Задумка, може, і хороша. Але чи підходить вона Порошенку, довіра до якого тане?
Країна на межі тотальної бідності. Тому можна намагатися з президента зліпити подобу Манергейма, Пілсудського або Де Голля, але в підсумку все одно вийде гібрид Ющенка з Януковичем...
Поки ж Порошенко знаходиться в міжнародній облозі. Господар Банкової і його свита ламають голову, як з неї вийти, одночасно мріючи про другий президентський термін...