Опубліковано повний текст резолюції ПАРЄ щодо України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У ПАРЄ закликають всі політичні сили України подолати розбіжності

Парламентська асамблея Ради Європи оприлюднила повний текст резолюції щодо України. Резолюцію опубліковано на сайті асамблеї.

«Парламентська асамблея привітала амбітну програму реформ, запропоновану українською владою щодо задоволення вимог, висунутих українським народом під час Революції гідності. ПАРЄ визнає, що ці реформи відбуваються в складних умовах, в результаті російської агресії на сході України і незаконної анексії Криму», – зазначають у ПАРЄ.

Також в асамблеї стверджують, що відсутність прогресу у реалізації Мінських домовленостей не повинна використовуватися як привід для зменшення темпу реформ, необхідних для демократичної консолідації країни. У ПАРЄ закликають усі політичні сили України подолати розбіжності і ворожість та працювати разом на благо країни.

«У зв'язку з цим ПАРЄ закликає всі відповідні органи Ради Європи надати Україні необхідну експертну допомогу, спрямовану на зміцнення демократичних інститутів, продовжити моніторинг ситуації в Україні і вжити всіх можливих заходів, щоб схилити Російську Федерацію виконати зобов'язання з дотримання прав людини і звільнення українських політв'язнів у Криму», – повідомляють в асамблеї.

Нагадаємо, 25 січня ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо України. В резолюцію не включено поправку про проведення парламентських виборів на окупованому Донбасі.

Повний текст резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи

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Переклад: 112 Україна