Тарута розповів, хто дає гроші на блокаду окупованого Донбасу

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Сергій Тарута, народний депутат України

Блокада із реальною проблемою контрабанди не має нічого спільного, заявив Тарута

Блокаду окупованого Донбасу оплачують близькі до олігархів люди, які мають на меті розхитати ситуацію в Україні.

Про це в ефірі телеканалу ZIK заявив Сергій Тарута, народний депутат України.

Як зазначив нардеп, з інсайдерських джерел відомо, що блокада окупованого Донбасу відбувається за гроші. При цьому, такі дії оплачують люди, близькі до олігархів. Їхня мета – розхитати ситуацію в країні. Водночас Сергій Тарута відмовився називати конкретні прізвища.

«Завдання стоїть одне – перевибори, розхитування політичної ситуації. Блокада із реальною проблемою контрабанди не має нічого спільного, – заявив Сергій Тарута. – Це спроба політичного перезавантаження у нашій країні».

Нардеп додав, що насправді гроші заробляють не там, де нині стоять активісти, і він міг би це пояснити блокувальникам. Водночас він визнав, що аргументів зараз на редутах ніхто не слухає, бо переслідуються зовсім інші цілі.

«Ще раз наголошу, це політична акція, яка не має стосунку ані до контрабанди, ані до визволення наших заручників»,-- сказав Сергій Тарута.

Нагадаємо, у штабі блокади Донбасу повідомили про розгон редуту в Кривому Торці співробітниками СБУ та КОРД.

У СБУ заявили, що не мають відношення до штурму. Згодом у службі уточнили, що вживають контрдиверсійних заходів у зоні АТО, було затримано понад 40 осіб.

Згодом всіх затриманих учасників блокади звільнили.

Акції протесту відбулися у кількох містах України: у Києві прибічники «блокади» влаштували мітинг, а також протестувальники зайняли будівлю Волинської і Чернівецької ОДА через затримання блокувальників.