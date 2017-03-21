Кожен українець винен зовнішнім кредиторам близько 140 тис. грн – Скоцик

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Віталій Скоцик

Кредит МВФ – це лише ковток повітря для країни, яка хронічно задихається – Скоцик

Паніка влади довкола кредиту МВФ свідчить про її недієздатність. Питання виживання України не залежить від чергового траншу Міжнародного валютного фонду чи будь-якої іншої фінансової установи. Про це заявив в інтерв’ю «Апострофу» лідер Аграрної партії Віталій Скоцик.

«Це наші урядовці звикли подавати людям інформацію про позики як особисті досягнення. Насправді кредит МВФ – це лише ковток повітря для України, якій хронічно бракує кисню. Україна ж не вкладає ці гроші в розвиток економіки, щоб заробити, швидко віддати кредит і далі не позичати. Ці кошти ідуть на оплату попередніх боргів і підтримування штанів», – зазначив політик.

Він зауважив, що зовнішній борг України уже перетнув критичну межу в українських реаліях.

«До початку 2019 року Україна має віддати $14,4 млрд. Уже сьогодні кожен українець, починаючи від немовляти і закінчуючи пенсіонером, винен зовнішнім кредиторам близько 140 тисяч гривень. І з нашими темпами падіння економіки віддавати ці борги не буде чим. Треба розуміти, що розпіарене урядом зростання торік на 2% у гривні, в реальному вимірі є падінням на 15%», – каже Скоцик.

Він наголошує, що виживання України залежить лише від того, чи припинить влада політику «закручування гайок».

«Виживання України залежить винятково від економічної політики української влади. Від того, чи зможе вона врешті-решт зрозуміти, що, затягуючи гайки бізнесу і витрушуючи з нього останні копійки, вона підпилює гілку, на якій сама ж сидить. Доки не почнеться бізнес-активність, не будуть створюватись нові підприємства, жоден транш Україну не врятує», – говорить політик.

Скоцик наголосив: якщо влада, прикриваючись вимогами МВФ, спробує проштовхнути підвищення тарифів, це буде черговим грабунком людей.

«Блокада Донбасу, через яку відклали розгляд виділення траншу, викрила одну з афер влади – вугільну. Коли з державних шахт ішла лише невелика частина вугілля, а решту привозили з «копанок», де його купують за копійки. Різниця осіла в кишенях олігархів і корумпованих чиновників. І якщо зараз влада почне підвищувати тарифи, мотивуючи це блокадою чи вимогами МВФ, треба розуміти, що готується черговий грабунок людей», - каже Скоцик.

Він наголосив, що ресурс для розвитку економіки в тому, щоб відігнати від «годівниці» корупціонерів, і тоді грошей вистачить і без зовнішніх позик. Інакше кожен наступний транш розчинятиметься в корупційній безодні, а розраховуватись за позичене будуть ще й наші правнуки.

Нагадаємо, що питання виділення траншу Україні від МВФ зникло з порядку денного ради директорів Міжнародного валютного фонду на 20 березня.

У Мінфіні України згодом пояснили, що перенесення термінів проведення засідання викликане виключно потребою в уточненні розрахунків економічних наслідків заходів, застосованих Україною у відповідь на блокаду і захоплення українських підприємств на не підконтрольних уряду територіях Донецької та Луганської областей, а також у зв'язку з визнанням російською стороною документів, виданих на цих територіях.

Як повідомлялося, через блокаду Національний банк переглянув попередній прогноз економічного зростання у 2017 році з 2,8% до 1,9%.