Засновник Google, який народився у Москві, прийшов на мітинг проти «антимігрантського» указу Трампа

28 січня керівництво Google попросило співробітників своєї штаб-квартири в Маунтін-В'ю якомога швидше повернутися додому з-за кордону

До протестувальників у аеропорту Сан-Франциско проти обмежує в'їзд мігрантів в США указу Трампа приєднався Сергій Брін, співзасновник Google і президент холдингу Alphabet.

Про це повідомляє TJ.

«Я тут, тому що я – біженець», - сказав Брін журналісту Forbes, додавши, що перебуває на мітингу як приватна особа.

Google cofounder Sergey Brin at SFO protest: "I'm here because I'm a refugee." (Photo from Matt Kang/Forbes) pic.twitter.com/GwhsSwDPLT