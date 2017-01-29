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    Засновник Google, який народився у Москві, прийшов на мітинг проти «антимігрантського» указу Трампа

    • Сьогодні, 18:13
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    28 січня керівництво Google попросило співробітників своєї штаб-квартири в Маунтін-В'ю якомога швидше повернутися додому з-за кордону

    До протестувальників у аеропорту Сан-Франциско проти обмежує в'їзд мігрантів в США указу Трампа приєднався Сергій Брін, співзасновник Google і президент холдингу Alphabet.

    Про це повідомляє TJ.

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    «Я тут, тому що я – біженець», - сказав Брін журналісту Forbes, додавши, що перебуває на мітингу як приватна особа.

    На мітингу також помітили голову стартап-акселератора Y Combinator Сема Альтмана. Він був більш багатослівний і назвав мітинг «потенційно визначальним моментом для протестів проти Трампа».

    Сергій Брін народився в 1973 році в Москві в єврейській родині математиків і через п'ять років емігрував із родиною до США. Він не раз підкреслював, що вдячний своїм батькам за те, що вони вивезли його з Радянського Союзу.

    28 січня керівництво Google попросило співробітників своєї штаб-квартири в Маунтін-В'ю якомога швидше повернутися додому з-за кордону: новий режим в'їзду для іммігрантів торкнувся близько 200 працівників.

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    Засновник Google, який народився у Москві, прийшов на мітинг проти «антимігрантського» указу Трампа
    Засновник Google, який народився у Москві, прийшов на мітинг проти «антимігрантського» указу Трампа
    Засновник Google, який народився у Москві, прийшов на мітинг проти «антимігрантського» указу Трампа
    Засновник Google, який народився у Москві, прийшов на мітинг проти «антимігрантського» указу Трампа
    Засновник Google, який народився у Москві, прийшов на мітинг проти «антимігрантського» указу Трампа

    До цього указ Трампа публічно розкритикував Марк Цукерберг.

     

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