Засновник Google, який народився у Москві, прийшов на мітинг проти «антимігрантського» указу Трампа

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28 січня керівництво Google попросило співробітників своєї штаб-квартири в Маунтін-В'ю якомога швидше повернутися додому з-за кордону

До протестувальників у аеропорту Сан-Франциско проти обмежує в'їзд мігрантів в США указу Трампа приєднався Сергій Брін, співзасновник Google і президент холдингу Alphabet.

Про це повідомляє TJ.

«Я тут, тому що я – біженець», - сказав Брін журналісту Forbes, додавши, що перебуває на мітингу як приватна особа.

Google cofounder Sergey Brin at SFO protest: "I'm here because I'm a refugee." (Photo from Matt Kang/Forbes) pic.twitter.com/GwhsSwDPLT — Ryan Mac (@RMac18) January 29, 2017

На мітингу також помітили голову стартап-акселератора Y Combinator Сема Альтмана. Він був більш багатослівний і назвав мітинг «потенційно визначальним моментом для протестів проти Трампа».

Also spotted at SFO protest: Sam Altman pic.twitter.com/mjUdvCgT1e — Ryan Mac (@RMac18) January 29, 2017

Сергій Брін народився в 1973 році в Москві в єврейській родині математиків і через п'ять років емігрував із родиною до США. Він не раз підкреслював, що вдячний своїм батькам за те, що вони вивезли його з Радянського Союзу.

28 січня керівництво Google попросило співробітників своєї штаб-квартири в Маунтін-В'ю якомога швидше повернутися додому з-за кордону: новий режим в'їзду для іммігрантів торкнувся близько 200 працівників.

До цього указ Трампа публічно розкритикував Марк Цукерберг.