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    Абонплата за газ: Медведчук довів нещирість Гройсмана

    • Сьогодні, 15:06
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    Запровадження абонплати за газ
    Запровадження абонплати за газ

    Медведчук нагадав, що абонплата за газ передбачена меморандумом з МВФ

    Незважаючи на обіцянки влади скасувати скандальне рішення НКРЕКП, меморандум з Міжнародним валютним фондом передбачає введення абонплати за газ з 1 травня 2017 року. І прем'єр Володимир Гройсман не міг про це не знати, вважає лідер руху «Український вибір - Право народу» Віктор Медведчук.

    «Абонплаті за газ бути! Меморандумом вона передбачена вже з 1 травня. І прем'єр, підпис якого стоїть під «стратегічним документом», не міг про це не знати. Крім того, «останнє», як запевняв Гройсман, підвищення ціни на газ, було далеко не останнім. Тарифи на блакитне паливо і опалення будуть коригуватися кожні півроку в разі зростання ціни газу на світовому ринку. А тому рано чи пізно варто чекати нових підвищень тарифів на газ», - сказав він, коментуючи окремі пункти меморандуму.

    Крім того, неприємний сюрприз чекає і одержувачів соціальної допомоги, зазначив Медведчук.

    «Влада ретельно перевірять доходи таких домогосподарств і позбавить виплат всіх, хто не відповідає заявленим критеріям. Субсидії будуть монетизовані, але отримають їх, очевидно, вже мало хто», - вважає лідер «Українського вибору».

    Нагадаємо, Україна взяла на себе зобов'язання до кінця серпня 2017 року запровадити окремий тариф на розподіл газу (так звану абонплату), виходячи з показників потужності споживання блакитного палива. Про це йдеться в тексті меморандуму уряду з Міжнародним валютним фондом, який опубліковано на сайті Міністерства фінансів.

    Як відомо, 28 березня НКРЕКП прийняла нову методику розрахунку вартості газу для кінцевого споживача, у тому числі для населення. Згідно з цим рішенням, з 1 квітня тариф на газ складатиметься з двох компонентів: ціни газу як товару (близько 6 грн за 1 куб. м) і вартості його транспортування по газотранспортній системі й розподілу за регіональними газорозподільними мережами (так звана абонплата). Остання розраховуватиметься, виходячи з максимальної пропускної здатності лічильника споживача.

    Президент Петро Порошенко заявив, що рішення про введення абонплати на газ має бути призупинено.

    3 квітня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що направить НКРЕКП офіційне звернення з вимогою переглянути рішення про введення абонплати за газ для населення. Цього ж дня Нацкомісія заявила, що звернеться до Кабміну із пропозицією вжити заходів для недопущення зростання кінцевого тарифу на газ для населення.

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