Адвокат Пашинського стверджує: допит доводить, що версія нардепа вірна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Пашинський

Заяви про 100% докази провини є абсолютною нісенітницею і нічого спільного з реальністю не мають, заявив адвокат

Заяви колишнього голови адміністрації Януковича і політичного втікача в Росії Андрія Портнова про нібито докази провини депутата Сергія Пашинського (в подіях напередодні Нового року. - ред.) під час сьогоднішнього перехресного допиту фігурантів є абсолютним фейком і засобом натиснути на думку громадськості. Про це заявив LB.ua адвокат Пашинського Володимир Раков, коментуючи відповідні повідомлення в деяких ЗМІ.

«Заяви про 100% докази провини є абсолютною нісенітницею і нічого спільного з реальністю не мають. Навпаки, перехресний допит доводить, що саме наша версія є правдивою, і в майбутньому має стати прецедентом, як реагувати на хуліганську поведінку зловмисників», - пояснив адвокат.

«По-друге, допит ще триває і не відомо, скільки годин сторони з'ясовуватимуть усі подробиці інциденту на дорозі біля села Хлепча 31 грудня 2016 року. Ми не те, що не маємо рішення суду з чітким вердиктом, хто був винен, а хто ні, у нас ще допити тривають - про яку доведену провину мого підопічного може йтися?» - наголосив Раков.

Окремо в своєму Facebook прокоментував версії Портнова і сам Сергій Пашинський. «Як людина, яка причетна до узурпації влади Януковичем, до законів 16 січня, яскрава «зірка» «політичних емігрантів Партії регіонів» у Москві стала адвокатом, прокурором і суддею в одній особі? Навіщо УП цитує кожну брехню, не маючи остаточного рішення суду?» - написав народний депутат.

«Як уже не раз повідомляв у себе на сторінці в Фейсбуці і в коментарях журналістам, я відкритий до співпраці зі слідчими, регулярно ходжу на допити. Остаточну крапку щодо ситуації на дорозі в село Хлепча ставитиме суд і тільки суд, а не близькі соратники Януковича, які осіли в Москві та бажають реваншу за всяку ціну», - резюмував Пашинський на своїй сторінці в соцмережі.

Нагадаємо, ввечері 31 грудня в одному з сіл Васильківщини між місцевим жителем та народним депутатом Сергієм Пашинським стався інцидент, внаслідок якого нардеп застосував вогнепальну зброю.

Національна поліція кваліфікувала напад на депутата Верховної Ради (фракція «Народний фронт») Сергія Пашинського за ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

Кримінальне провадження розслідує Київська обласна прокуратура.