Триває перехресний допит Пашинського і підстреленого ним чоловіка

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Сергій Пашинський

Пашинський відмовився спілкуватися з пресою перед початком допиту

У столичній лікарні правоохоронці проводять перехресний допит нардепа Сергія Пашинського і підстреленого ним В'ячеслава Хімікуса. Про це повідомляє телеканал «112 Україна».

Допит триває вже понад годину. Його проводять просто у відділенні травматології Київської столичної лікарні, інформує телеканал.

У той же час адвокат Хімікуса повідомив, що на допиті присутні сам Хімікус, його дружина, свідок і Пашинський.

У коридорі лікарні виставлено охорону.

Пашинський відмовився спілкуватися з пресою перед початком допиту.

Нагадаємо, ввечері 31 грудня в одному з сіл Васильківщини між місцевим жителем та народним депутатом Сергієм Пашинським стався інцидент, внаслідок якого нардеп застосував вогнепальну зброю.

Національна поліція кваліфікувала напад на депутата Верховної Ради (фракція «Народний фронт») Сергія Пашинського за ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

Кримінальне провадження розслідує Київська обласна прокуратура.

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