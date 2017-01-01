Адвокати сьогодні подадуть заяву до Генпрокуратури про закриття справи щодо Насірова

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На думку захисника, фабула підозри щодо Насірова не може містити складу злочину

Захист Романа Насірова сьогодні планує подати клопотання на ім’я генерального прокурора України Юрія Луценка та його заступника – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького про закриття кримінального провадження щодо тимчасово відстороненого голови ДФС у зв’язку з відсутністю складу злочину. Про це повідомив його адвокат Віктор Петруненко, пише УНН.

«Сьогодні захист планує подати клопотання генеральному прокурору, а також керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницькому про закриття кримінального провадження відносно Насірова за відсутністю складу злочину», – сказав адвокат.

На думку захисника, фабула підозри щодо Насірова не може містити складу злочину.

На уточнення про те, чи планується вносити заставу за Насірова, Петруненко відповів: «Рішення – незаконне (про застосування до Насірова запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення 100 млн грн застави. – Ред.), а виконувати його – означає потурати сваволі і беззаконню».

14 березня заступник генерального прокурора України – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив в ефірі одного з телеканалів, що слідство має достатню доказову базу у справі відстороненого від посади голови ДФС Романа Насірова.

Як повідомляв «Главком», Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Насірову. Раніше Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

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