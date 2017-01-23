Аграмунт вважає, що Росія може повернутися до Ради Європи

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Росія просить про внесення до регламенту ПАРЄ змін, які дозволили б її повернення до асамблеї

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт вважає, що на саміті Ради Європи можуть бути схвалені зміни до процедур ПАРЄ, що дозволять відновити співпрацю з РФ.

Про це він заявив у спілкуванні з російськими та українськими журналістами у Страсбурзі, передає «Європейська правда».

Він визнав, що Росія просить про внесення до регламенту ПАРЄ змін, які дозволили б її повернення до асамблеї. Водночас, він відмовився прогнозувати імовірність ухвалення таких змін.

«Внесення змін – це тривала процедура. Ми зараз в процесі ухвалення звіту (регламентного комітету - ред.). І ми чекаємо саміту глав держав-членів РЄ, на якому буде розглядатися цей звіт», - зазначив він.

«В Нікосії (на постійному комітеті ПАРЄ в листопаді) вирішено, що правила та процедури ПАРЄ мають бути змінені та адаптовані до нових обставин і це стосується багатьох питань. Отже, зміни будуть, але ми не можемо говорити детально які саме», - наголосив Аграмунт.

Таким чином, обраний Парламентською асамблеєю Ради Європи на другий президентський термін іспанець Педро Аграмунт пообіцяв докласти зусиль до налагодження діалогу з Росією. Крім того, він заявив, що окупація Криму не є підставою для збереження санкції проти РФ.