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    Аграмунт вважає, що Росія може повернутися до Ради Європи

    • Сьогодні, 20:59
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    Росія просить про внесення до регламенту ПАРЄ змін, які дозволили б її повернення до асамблеї

    Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт вважає, що на саміті Ради Європи можуть бути схвалені зміни до процедур ПАРЄ, що дозволять відновити співпрацю з РФ.

    Про це він заявив у спілкуванні з російськими та українськими журналістами у Страсбурзі, передає «Європейська правда».

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    Він визнав, що Росія просить про внесення до регламенту ПАРЄ змін, які дозволили б її повернення до асамблеї. Водночас, він відмовився прогнозувати імовірність ухвалення таких змін.

    «Внесення змін – це тривала процедура. Ми зараз в процесі ухвалення звіту (регламентного комітету - ред.). І ми чекаємо саміту глав держав-членів РЄ, на якому буде розглядатися цей звіт», - зазначив він.

    «В Нікосії (на постійному комітеті ПАРЄ в листопаді) вирішено, що правила та процедури ПАРЄ мають бути змінені та адаптовані до нових обставин і це стосується багатьох питань. Отже, зміни будуть, але ми не можемо говорити детально які саме», - наголосив Аграмунт.

    Таким чином, обраний Парламентською асамблеєю Ради Європи на другий президентський термін іспанець Педро Аграмунт пообіцяв докласти зусиль до налагодження діалогу з Росією. Крім того, він заявив, що окупація Криму не є підставою для збереження санкції проти РФ.

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