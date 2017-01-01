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    Аграмунт з’явився на слуханнях ПАРЄ щодо свого візиту в Сирію

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    <p>Засідання сесії ПАРЄ</p> <p>Фото: Ірина Геращенко</p>

    Засідання сесії ПАРЄ

    Фото: Ірина Геращенко

    Аграмунт обіцяє у п'ятницю виступити із заявою відносно свого статусу

    У Парламентській асамблеї Ради Європи розпочалися слухання щодо поїздки президента ПАРЄ Педро Аграмунта і двох його колег до Сирії.

    Про це повідомила в Фейсбуці перший заступник голови Верховної Ради України, член постійної делегації ВР у ПАРЄ Ірина Геращенко.

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    «Він (Аграмунт - ред.) сказав, що у п'ятницю , за наслідками слухань, виступить із заявою відносно свого статусу», - зазначила вона.

    Про вояж Аграмунта до Сирії 20 березня повідомили російські ЗМІ. За їхніми даними, разом з Аграмунтом у Сирію прилетіли депутати з Чехії, Бельгії, Сербії та Італії, а також депутати Держдуми Росії.

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    Аграмунт з’явився на слуханнях ПАРЄ щодо свого візиту в Сирію
    Аграмунт з’явився на слуханнях ПАРЄ щодо свого візиту в Сирію
    Аграмунт з’явився на слуханнях ПАРЄ щодо свого візиту в Сирію
    Аграмунт з’явився на слуханнях ПАРЄ щодо свого візиту в Сирію

    Раніше повідомлялося, що в ПАРЄ вирішили  не транслювати засідання ПАРЄ щодо Аграмунта.

    Сам Аграмунт відучора до зазначеного засідання не з'являвся а Асамблеї. 

    Раніше 23 депутати з чотирьох фракцій Верховної Ради звернулися з листом до парламенту Іспанії з проханням розглянути можливість відкликання Педро Аграмунта з іспанської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи, що потягне за собою втрату ним посади президента ПАРЄ.

    Нагадаємо, що до Сирії їздила делегація депутатів ПАРЄ та Держдуми Росії на чолі з головою ПАРЄ Педро Аграмунтом, попри те, що Аграмунт не був уповноважений асамблеєю чи її органами на здійснення такого візиту.

    Торік президент ПАРЄ Педро Аграмунт виступив з ініціативою повернути Росію до асамблеї. А вже цього року російська делегація в ПАРЄ вимагала змінити правила, аби вона могла повернутися до роботи в асамблеї.

    Читайте також статтю: Як росіяни «кинули» наївного президента ПАРЄ

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