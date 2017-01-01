Аграмунт з’явився на слуханнях ПАРЄ щодо свого візиту в Сирію

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Засідання сесії ПАРЄ Фото: Ірина Геращенко

Аграмунт обіцяє у п'ятницю виступити із заявою відносно свого статусу

У Парламентській асамблеї Ради Європи розпочалися слухання щодо поїздки президента ПАРЄ Педро Аграмунта і двох його колег до Сирії.

Про це повідомила в Фейсбуці перший заступник голови Верховної Ради України, член постійної делегації ВР у ПАРЄ Ірина Геращенко.

«Він (Аграмунт - ред.) сказав, що у п'ятницю , за наслідками слухань, виступить із заявою відносно свого статусу», - зазначила вона.

Про вояж Аграмунта до Сирії 20 березня повідомили російські ЗМІ. За їхніми даними, разом з Аграмунтом у Сирію прилетіли депутати з Чехії, Бельгії, Сербії та Італії, а також депутати Держдуми Росії.

Раніше повідомлялося, що в ПАРЄ вирішили не транслювати засідання ПАРЄ щодо Аграмунта.

Сам Аграмунт відучора до зазначеного засідання не з'являвся а Асамблеї.

Раніше 23 депутати з чотирьох фракцій Верховної Ради звернулися з листом до парламенту Іспанії з проханням розглянути можливість відкликання Педро Аграмунта з іспанської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи, що потягне за собою втрату ним посади президента ПАРЄ.

Нагадаємо, що до Сирії їздила делегація депутатів ПАРЄ та Держдуми Росії на чолі з головою ПАРЄ Педро Аграмунтом, попри те, що Аграмунт не був уповноважений асамблеєю чи її органами на здійснення такого візиту.

Торік президент ПАРЄ Педро Аграмунт виступив з ініціативою повернути Росію до асамблеї. А вже цього року російська делегація в ПАРЄ вимагала змінити правила, аби вона могла повернутися до роботи в асамблеї.

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