Аграмунту не дали головувати в ПАРЄ під час виступу короля Іспанії

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Фото: Леонід Ємець, Facebook Виступ короля Іспанії в ПАРЄ

Це наслідки співпраці Аграмунта з Росією

На засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи виступає іспанський король Філіп VI, але головує на засіданні не президент ПАРЄ Педро Аграмунт.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook народний депутат, член української делегації в ПАРЄ Леонід Ємець.

«Король Іспанії в ПАРЄ. І хоча зустрів його в дверях ще президент Педро Аграмунт, але головує на засіданні вже не він. Ось наслідки співпраці з Росією. Це має пам'ятати кожен європейський політик», - написав він.

Нагадаємо, 25 квітня Аграмунт заявив, що готовий оголосити про свою відставку офіційно лише після завершення візиту короля Іспанії.

«Президент ПАРЄ готовий залишити свою посаду лише за умови, що йому дозволять лишатися на посаді президента на час виступу 27 квітня іспанського короля Філіп VI в пленарній залі», — йдеться у його повідомленні.

Зазначається також, що саму заяву про складання з себе повноважень він подасть аж 29 травня.

25 квітня у ПАРЄ розпочалися слухання щодо поїздки Аграмунта і двох його колег до Сирії.

Раніше 23 депутати з чотирьох фракцій Верховної Ради звернулися з листом до парламенту Іспанії з проханням розглянути можливість відкликання Педро Аграмунта з іспанської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи, що потягне за собою втрату ним посади президента ПАРЄ.

Нагадаємо, що до Сирії їздила делегація депутатів ПАРЄ та Держдуми Росії на чолі з головою ПАРЄ Педро Аграмунтом, попри те, що Аграмунт не був уповноважений асамблеєю чи її органами на здійснення такого візиту.

Торік президент ПАРЄ Педро Аграмунт виступив з ініціативою повернути Росію до асамблеї. А вже цього року російська делегація в ПАРЄ вимагала змінити правила, аби вона могла повернутися до роботи в асамблеї.

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