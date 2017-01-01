Президент ПАРЄ назвав умови своєї відставки

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Заяву про складання з себе повноважень президент ПАРЄ подасть 29 травня

Президент ПАРЄ Педро Аграмунт готовий оголосити про свою відставку офіційно лише після завершення візиту короля Іспанії.

«Президент ПАРЄ готовий залишити свою посаду лише за умови, що йому дозволять лишатися на посаді президента на час виступу 27 квітня іспанського короля Філіп VI в пленарній залі», — йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що саму заяву про складання з себе повноважень він подасть аж 29 травня.

Керівники політичних сил пообіцяли виконати цю умову в обмін на добровільну відставку.

«Отже, схема відставки буде такою: Аграмунт не буде навіть з’являтися у сесійній залі ані в середу, ані в четвер, ані в п’ятницю, за винятком однієї години, коли він приведе короля до зали та слухатиме його з крісла в президії асамблеї. Далі він проведе короля на батьківщину, а після закриття сесії — прийде на засідання Бюро, щоби офіційно оголосити про відставку», — йдеться у статті.