Президент ПАРЄ назвав умови своєї відставки
- Сьогодні, 00:47
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Заяву про складання з себе повноважень президент ПАРЄ подасть 29 травняПрезидент ПАРЄ Педро Аграмунт готовий оголосити про свою відставку офіційно лише після завершення візиту короля Іспанії.
«Президент ПАРЄ готовий залишити свою посаду лише за умови, що йому дозволять лишатися на посаді президента на час виступу 27 квітня іспанського короля Філіп VI в пленарній залі», — йдеться у повідомленні.
Зазначається також, що саму заяву про складання з себе повноважень він подасть аж 29 травня.
Керівники політичних сил пообіцяли виконати цю умову в обмін на добровільну відставку.
«Отже, схема відставки буде такою: Аграмунт не буде навіть з’являтися у сесійній залі ані в середу, ані в четвер, ані в п’ятницю, за винятком однієї години, коли він приведе короля до зали та слухатиме його з крісла в президії асамблеї. Далі він проведе короля на батьківщину, а після закриття сесії — прийде на засідання Бюро, щоби офіційно оголосити про відставку», — йдеться у статті.
Раніше повідомлялося, що в ПАРЄ вирішили не транслювати засідання ПАРЄ щодо Аграмунта.
Сам Аграмунт відучора до зазначеного засідання не з'являвся в Асамблеї.
Сьогодні у ПАРЄ розпочалися слухання щодо поїздки Аграмунта і двох його колег до Сирії.
Раніше 23 депутати з чотирьох фракцій Верховної Ради звернулися з листом до парламенту Іспанії з проханням розглянути можливість відкликання Педро Аграмунта з іспанської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи, що потягне за собою втрату ним посади президента ПАРЄ.
Нагадаємо, що до Сирії їздила делегація депутатів ПАРЄ та Держдуми Росії на чолі з головою ПАРЄ Педро Аграмунтом, попри те, що Аграмунт не був уповноважений асамблеєю чи її органами на здійснення такого візиту.
Торік президент ПАРЄ Педро Аграмунт виступив з ініціативою повернути Росію до асамблеї. А вже цього року російська делегація в ПАРЄ вимагала змінити правила, аби вона могла повернутися до роботи в асамблеї.
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