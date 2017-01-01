Активісти розблоковують центральний офіс Сбербанку у Києві

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Активісти біля центрального відділення Сбербанку у Києві

Активісти очистили стіну будівлі Сбербанку від загороджувальних блоків, наліпок і написів

У вівторок, 28 березня, кілька активістів почали розбирати бетонні блоки, якими раніше в березні заблокували приміщення центрального відділення «дочки» російського Сбербанку в Україні – ПАТ «Сбербанк» – на вул. Володимирській, 46, в Києві.

Як передає «Інтерфакс-Україна», від загороджувальних блоків, наліпок і написів очищено майже всю стіну будівлі. Активісти застосовують ручні інструменти. Деякі перехожі знімають те, що відбувається, за допомогою мобільних телефонів.

Нагадаємо, 27 березня партія «Національний корпус», представники якої блокують роботу банків з російським капіталом в Україні, заявила про тимчасове припинення блокади з тим, щоб українці змогли забрати свої заощадження, проте планує наступний етап до повного припинення роботи всіх філій Сбербанку в Україні.

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