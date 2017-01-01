Активістки Femen протестували проти Ле Пен у Франції

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Фото: @BarbaraSlvr Протест Femen проти Ле Пен

Жінки розгорнули великий банер із закликами проти Ле Пен

Представниці руху Femen влаштували акцію протесту проти кандидатки у президенти Франції від ультраправої партії «Національний фронт» Марін Ле Пен. Поліція затримала кількох мітингувальниць.

Протестувальниці розгорнули великий банер із закликами проти Ле Пен у містечку Енен-Бомон, де планувала проголосувати ультраправа кандидатка, передає Le Figaro.

На величезному червоному плакаті написано: «Марін при владі, Маріанна в розпачі». Зауважимо, що Маріанна є символом Франції, яка уособлює національний девіз «Свобода, Рівність, Братерство».

П’ять представниць Femen розгорнули плакат на будівельних лісах церкви, що розташовувалась неподалік дільниці, де мала проголосувати Ле Пен. Після того, як вони спустились, їх затримала поліція.

Зазначимо, сьогодні у Франції відбувається другий тур виборів президента Франції. Змагаються проєвропейський ліберал Еммануель Макрон і крайня права противниця Євросоюзу Марін Ле Пен. Дільниці для голосування відкрились сьогодні о 8 ранку за місцевим часом.

Нагадаємо, французькі громадяни, що живуть на заморських територіях Франції, змогли проголосувати у другому турі президентських виборів ще в суботу.

Як відомо, останнє соцопитування у Франції пророкує Макрону 63% підтримки у другому турі президентських виборів, за Марін Ле Пен готові проголосувати лише 37% французів.

За інформацією «Главкома», букмекери беззаперечним фаворитом другого туру президентських виборів у Франції називають незалежного центристського кандидата Еммануеля Макрона. Коефіцієнт на його перемогу в букмекерській конторі William Hill становить 1.10.

Джерело: Громадське