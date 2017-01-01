Аласанія пояснив, скільки часу треба для реформи НТКУ

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Чотири роки – вкрай малий термін для проведення якісних реформ, зазначив Аласанія

Для того, аби реформувати НТКУ, Зурабу Аласанії потрібно щонайменше 4 роки. Про це розповів новий голова Національної суспільної телекомпанії Зураб Аласанія.

«Ніхто не вірить у те, в якому насправді стані зараз перебуває Національна суспільна телекомпанія. Ми маємо значне недофінансування», – наголосив він.

Втім, зі слів Аласанії, навіть чотири роки – вкрай малий термін для проведення якісних реформ.

Як повідомлялося, Наглядова рада НСТУ обрала головою правління НСТУ Зураба Аласанію. Він отримав 10 із 17 голосів членів НСТУ.

Під час першого голосування Зураб Аласанія та голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко набрали однакову кількість голосів - по 8. Один голос отримав Роман Вибрановський.

У березні наглядова рада суспільного мовлення оголосила офіційний список кандидатів на посаду голови Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Це Зураб Аласанія, Олег Наливайко, Роман Вибрановський, Юрій Дараган, Олександр Коваленко, Олександр Зорка, Олександр Зирін та Марек Сіерант.

Нагадаємо, 7 листопада 2016 року голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко підписав наказ про звільнення Зураба Аласанії з посади генерального директора Національної телекомпанії України (НТКУ).

Раніше Зураб Аласанія написав заяву на звільнення за власним бажанням з посади голови НТКУ. Він пояснив, що йде з посади, аби звернути увагу спільноти на неможливість створення в Україні повноцінного суспільного мовника за існуючих умов, зокрема через проблеми із бюджетом компанії.