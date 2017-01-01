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    Ар'єв назвав збалансованою резолюцію ПАРЄ по Україні

    • Вчора, 23:29
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    Резолюція збалансована, і як критика, і є відзначення позитиву, зазначив нардеп

    Резолюція Парламентської Асамблеї Ради Європи по Україні є збалансованою. Про це в ефірі «112 Україна» зазначив Голова постійної української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, народного депутата Володимир Ар’єв,

    «Я не вважаю, що ці формулювання (пункти щодо мінських угод в резолюції — ред.) є небезпечними. Там написано про те, що асамблея висловлює сподівання, що Україна найближчим часом ухвалить поправки до Конституції. Таке формулювання не спонукає до дії. Це формулювання кочує з резолюції в резолюцію останнім часом щодо України. В іншому резолюція збалансована, і як критика, і є відзначення позитиву», — зазначив Ар’єв.

    Раніше  повідомлялося, що проросійські депутати в ПАРЄ запропонували замінити згадки про російську агресію на «громадянську війну».

    Також повідомлялося, що в ПАРЄ хотіли вимагати від України парламентських виборів на окупованій території.

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