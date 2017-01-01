ПАРЄ прийняла резолюцію по Україні без проросійських правок
- Сьогодні, 19:31
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Проросійським депутатам в ПАРЄ не вдалося внести правки, в яких зацікавлений Кремль
Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію «Функціонування демократичних інститутів в Україні».
Про це повідомив народний депутат України, член делегації Верховної Ради в ПАРЄ Георгій Логвинський на сторінці в Facebook.
«Резолюція ПАРЄ «Функціонування демократичних інститутів в Україні» прийнята. Рахунок 106 на 11 знову на користь України», - написав він.
«Важливо, що нашим опонентам не вдалося змінити терміни «російська агресія» на «внутрішній конфлікт», підмінити поняття «вільні вибори» на «вибори під дулом автомата» і виборчою комісією на чолі з автомойщиком! Сила права вище за право сили!», - зазначив Логвинський.
Раніше повідомлялося, що проросійські депутати в ПАРЄ запропонували замінити згадки про російську агресію на «громадянську війну».
Також повідомлялося, що в ПАРЄ хотіли вимагати від України парламентських виборів на окупованій території.