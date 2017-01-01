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    «Анархія та отаманщина». Порошенко жорстко розкритикував блокувальників Донбасу

    • Сьогодні, 12:30
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    Я дуже добре розумію емоції багатьох українців, які щиро підтримують цю акцію. Ця емоція є природньою для нації, яка втомлена, - президент

    Президент України Петро Порошенко засудив дії «політиканів», які беруть участь в блокаді Донбасу. Про це президент заявив сьогодні в Києві.

    «Я дуже добре розумію емоції багатьох українців, які щиро підтримують цю акцію. Ця емоція є природньою для нації, яка втомлена, але тим політиканам, які цією скористалися для свого егоїстичного вузькопартійного піару. Я ніколи не пробачу такого цинізму і безвідповідальності», - заявив Порошенко.

    Глава держави також попередив, що не дозволить «анархію», «отаманщину» та «розкладання фронту».

    Нагадаємо, що 15 лютого Кабмін запровадив надзвичайні заходи в енергетиці у зв'язку із блокадою вивезення вугілля із непідконтрольних територій.

    За даними «Укрзалізниці», через блокування руху поїздів на Донбасі Україна не отримала майже 240 тис. тонн енергетичного вугілля, а галузь зазнала 53,5 млн грн збитків.

    Наразі керівникам областей доручили скласти графіки зменшення споживання світла.

    Також стало відомо, кому не вимикатимуть світло через кризу в енергетиці.

    Нагадаємо, міністр пояснив суть надзвичайного стану в енергетиці країни.

    Читайте також матеріал «Главкома» «Андрій Герус: Надзвичайний стан в енергетиці не передбачає нічого страшного і критичного»

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