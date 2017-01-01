Бангладеш: смертник ІДІЛ підірвав себе на блокпосту поліції

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Місце теракту

За останній тиждень це вже третій інцидент в країні

У Бангладеш, на поліцейському блокпосту біля міжнародного аеропорту підірвався смертник. Інформагенство Reuters зазначає, що відповідальність за вибух взяло на себе терористичне угрупування «Ісламська держава».

ЗМІ зазначає, що інцидент стався в п’ятницю, 24 березня.

Ймовірно, в результаті вибуху загинуло багато офіцерів, також є поранені.

«Однак інформації про точну кількість загиблих і поранених від влади поки немає» зазначає видання. До слова, це вже третій інцидент в Бангладеш за останній тиждень.

Зазначимо, що цієї ночі щонайменше три людини отримали поранення під час стрілянини у французькому місті Ліллі. Серед постраждалих - 14-річний підліток.

В середу, 22 березня, вдень у Лондоні чоловік обстріляв кілька десятків людей. Потім автомобіль задавив кількох людей на Вестмінстерському мосту.

Було відомо про чотирьох загиблих та 40 поранених внаслідок теракту.

Згодом поліція застрелила нападника біля парламенту.

Терористична організація «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за стрілянину біля парламенту в Лондоні.